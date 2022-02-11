我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

華人社區偷油賊出沒 買東西、遛個狗 汽油無端蒸發

記者楊青／洛杉磯報導
victorville周先生的汽車遭人偷吸汽油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。20加侖損失近百元，好無奈。（周先生提供）
victorville周先生的汽車遭人偷吸汽油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。20加侖損失近百元，好無奈。（周先生提供）

美國汽車俱樂部（AAA）近日統計顯示，加州部分地區汽油價格再達破記錄高位，包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣再創紀錄，加州繼續穩坐全國汽油價格冠軍；與此同時，華人社區近期頻傳汽油被偷被吸事件，令問題雪上加霜。

AAA表示，一年來汽油價格上漲，近期由於世界緊張局勢，過去一個月每桶汽油價格更是上漲十元以上，本周高達每桶94元，比去年8月再高出每桶將近35元，煉油廠週一開始向南加州運送更昂貴的「夏季混合（summer blend）」汽油，如果天然氣價格上漲壓力繼續，南加地區接下來的幾周內，可能會出現所有地區的汽油價格創歷史新高。

居高不下的油價已讓不少民眾感到切膚之痛，而近期華洋社區頻傳偷油和吸油事件，更讓民眾感到口袋失血與安全隱患雙重壓力。

「我家的SUV上周加滿了油，整整25加侖」，家住Victorville的媒體工作者周先生說，中國新年過年期間全家幾乎都沒有出門，只是太太開車出了趟短門採購，但他周末他和女兒準備出門時，卻發現油箱很快亮起紅燈，家人都奇怪這周的油為何下去這麽快，只能再去加油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。

周先生表示他家的汽車平常都停在車庫，不可能有人可以偷油吸油。細細回想才想起日前他曾開車到離家三分鐘路程的公園遛狗，當時停車場並沒有其他車輛，但等他遛完狗回到停車場時，看到一男一女兩名其他族裔的汽車正好停靠在他的汽車旁邊，兩人的汽車上裝滿了各種園丁工具，看到他回來，兩人匆匆離開。

周先生表示，他平常都是加91號油，好市多（Costco）每加侖也要4.60元左右，一下子被人偷吸20加侖左右，近百元沒了，好心痛。

家住格蘭杜拉的林先生表示，他的BMW和Acura平常都停靠在自家前院，非常安全，但最近一個月BMW已兩度被人偷吸汽油，30多加侖汽油一夜之間蒸發掉，氣得想駡人。

林先生表示，同樣停在前院，同樣加滿油，他的Acura就沒有被偷油，應該是小偷無法打開油箱蓋有關，而BMW一擰就開。他說，世風日下，將來買車防偷油都要考慮到，他的車現在每次都只加半箱油，減少可能的損失。

油價 汽車 加州

上一則

富豪的地產新遊戲：買豪宅不夠 還要包下鄰宅

下一則

「翡翠之火」毀150畝地 拉古納灘解除撤離令

延伸閱讀

高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低

高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低
洛縣州眾議員候選人代表訪世報 討論社區治安減少毒品

洛縣州眾議員候選人代表訪世報 討論社區治安減少毒品
渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪

渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪
油價漲破3.45元 議員籲「暫免汽油稅」...沒那麼簡單

油價漲破3.45元 議員籲「暫免汽油稅」...沒那麼簡單
加州健保系統出包 許多病人快兩周拿不到處方藥

加州健保系統出包 許多病人快兩周拿不到處方藥
加州高鐵工程費再漲50億 達1050億

加州高鐵工程費再漲50億 達1050億

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光