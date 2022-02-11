華人社區偷油賊出沒 買東西、遛個狗 汽油無端蒸發

victorville周先生的汽車遭人偷吸汽油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。20加侖損失近百元，好無奈。（周先生提供）

美國汽車 俱樂部（AAA）近日統計顯示，加州 部分地區汽油價 格再達破記錄高位，包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣再創紀錄，加州繼續穩坐全國汽油價格冠軍；與此同時，華人社區近期頻傳汽油被偷被吸事件，令問題雪上加霜。

AAA表示，一年來汽油價格上漲，近期由於世界緊張局勢，過去一個月每桶汽油價格更是上漲十元以上，本周高達每桶94元，比去年8月再高出每桶將近35元，煉油廠週一開始向南加州運送更昂貴的「夏季混合（summer blend）」汽油，如果天然氣價格上漲壓力繼續，南加地區接下來的幾周內，可能會出現所有地區的汽油價格創歷史新高。

居高不下的油價已讓不少民眾感到切膚之痛，而近期華洋社區頻傳偷油和吸油事件，更讓民眾感到口袋失血與安全隱患雙重壓力。

「我家的SUV上周加滿了油，整整25加侖」，家住Victorville的媒體工作者周先生說，中國新年過年期間全家幾乎都沒有出門，只是太太開車出了趟短門採購，但他周末他和女兒準備出門時，卻發現油箱很快亮起紅燈，家人都奇怪這周的油為何下去這麽快，只能再去加油，到油站才注意到汽車油箱入口處有明顯的流油痕跡。

周先生表示他家的汽車平常都停在車庫，不可能有人可以偷油吸油。細細回想才想起日前他曾開車到離家三分鐘路程的公園遛狗，當時停車場並沒有其他車輛，但等他遛完狗回到停車場時，看到一男一女兩名其他族裔的汽車正好停靠在他的汽車旁邊，兩人的汽車上裝滿了各種園丁工具，看到他回來，兩人匆匆離開。

周先生表示，他平常都是加91號油，好市多（Costco）每加侖也要4.60元左右，一下子被人偷吸20加侖左右，近百元沒了，好心痛。

家住格蘭杜拉的林先生表示，他的BMW和Acura平常都停靠在自家前院，非常安全，但最近一個月BMW已兩度被人偷吸汽油，30多加侖汽油一夜之間蒸發掉，氣得想駡人。

林先生表示，同樣停在前院，同樣加滿油，他的Acura就沒有被偷油，應該是小偷無法打開油箱蓋有關，而BMW一擰就開。他說，世風日下，將來買車防偷油都要考慮到，他的車現在每次都只加半箱油，減少可能的損失。