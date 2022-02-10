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洛縣室外大型活動 口罩令有望取消

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導
洛縣學校成功履行各項避疫規定，受到縣衛生局肯定。（LAUSD）
洛縣學校成功履行各項避疫規定，受到縣衛生局肯定。（LAUSD）

南加州洛杉磯縣醫院近期病毒感染入院患者日趨減少，9日更是低於2600例，顯示縣府擬取消在大型活動、學校及孩童看護中心室外必須戴口罩規定，正開始接近倒計時。

據州府數據，9日，洛縣醫院共有感染入院患者2597例，而前一天是2702例，其中加護病房患者528例，前日是547例。正如縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）所說，醫院病房患者持續減少，若這個趨勢能夠一直保持，在稍後一天或兩天內低於2500例，並持續兩周，洛縣將會對室外大型活動、學校及孩童看護中心室外活動，取消必須戴口罩的限制。

儘管州府提出15日（下周二）對完全接種疫苗者，取消室內必須戴口罩的規定，但洛杉磯縣相關限制，將會一直持續到3月，前提是需要達到疫情標準。費若表示，洛縣疫情風險必須達到「中等」（moderate)水平，且按照聯邦疾病防治中心（CDC）標準，持續兩周，或待五歲以下孩童開始接種疫苗八周後，才會考慮對口罩禁令鬆綁。以上標準意味著，洛縣室內口罩限制令會維持到至少3月或4月初。

要達到CDC規定疫情風險「中等」水平，洛縣需要累積七天新增感染率為每10萬人50例。據CDC網站數據，洛縣至9日為每10萬人768例，而先前是每10萬人1098例。費若表示，提供五歲及以下孩童接種疫苗會在2月底通過。

儘管縣政委員巴格（Kathryn Barger）日前批評，洛縣一些避疫標準不切實際，應與州府疫情政策保持一致，但洛縣至目前，還是堅持自己的各項避疫規定。

9日洛縣新增感染死亡103例，目前已累積死亡2萬9609例；新增感染者5100例，累積感染274萬700例。平均日感染檢測陽性率是5%，本周也一直保持穩定。

洛縣公衛局也報告在學校職員及學生間感染率持續下降，截至2月4日一周內，校區檢測陽性率降至2.6%，而一周前是4.4%。費若表示顯示學校在避疫措施方面很成功，比如履行篩檢及回應測試、隔離及檢疫等方面，也按照州府要求，佩戴符合規定口罩。費若在9日聲明中重申，感謝大家所有的努力，並能更進一步減少病毒傳播。

洛縣 口罩 疫情

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