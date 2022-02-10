加州高鐵工程費再漲50億 達1050億

加州高鐵一波多折，目前工費已經高達1050億元。（美聯社）

由舊金山至洛杉磯的加州 高鐵子彈列車，工程到底有多貴，可能要問天才知道。加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority）8日發布2022年度財務報告指出，舊金山至洛杉磯的高鐵基礎建設，目前預估將耗資1050億元，比2020年推估的又多了50億元。

加州高鐵局每兩年公布一次財務報告，但每次公布，高鐵新建費用都會增加，目前雖然號稱已經展開先期工程，但卻連一哩的軌道都還沒鋪。2008年公投通過高鐵興建案時，工程款還只要400億元，之後逐次調高。2022年加碼的原因，據稱是為了增建隔音牆，與避開中央山谷的Cesar E. Chavez National Monument。

高鐵局執行長凱利（Brian Kelly）表示，聯邦政府新增基建預算 ，將會為加州高鐵注入活水，金額可能高達60億元。歐巴馬總統任內，加州高鐵獲得30億元經費，但川普任內撤回10億元，不過拜登上任後又撥回預算。凱利說，新增的聯邦預算意味著第一階段的軌道將是雙軌，而不是單軌，並讓其他工程仍夠如期推動，「這筆錢應該能讓高鐵計畫再度往前邁進」。

不過，來自加州內部的質疑聲浪，還是讓高鐵計畫蒙上陰影。加州州長紐森 去年雖然提議動支42億元的公債經費，但民主黨居多數的議會卻懷疑高鐵局的執行能力，最後導致預算無法動支。紐森今年1月重提此一動支計畫，但是否能夠獲得議會同意還在未定之天。