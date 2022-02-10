美籍華人代表中國引爭議

加州出生、長大的谷愛凌 、朱易，代表中國參加冬奧，前者奪得自由式滑雪女子大跳台金牌，集億萬寵愛於一身；後者花式滑冰跌跤，讓中國隊淘汰，她被網民駡翻。谷愛凌成全中國最紅的人，比習近平還受歡迎，網上吸引數十億人次點閱評論，卻和朱易一樣毀譽參半。

爭議焦點很明顯：一，勝敗論英雄，谷愛凌奪金，名利雙收；朱易則成了「國家罪人」。有人因谷愛凌而打翻醋罈子，說她明明是美國籍，卻代表中國出賽，忠誠度有問題。

二，賽前有報導說，谷愛凌已在2019年恢復中國籍，亦即放棄美國籍。谷女受訪時支吾其詞，迴避此事。有美國華人 貼文說，翻查國務院網站，並未發現她在放棄美籍名單中；再說，放棄美籍的程序複雜，只要持美國出生證明，隨時可申領護照恢復美國籍，「放棄美籍」之說是謊言。

三，奪金牌靠真本事，谷愛凌2021年獲世界極限運動和世錦賽兩枚金牌，加上秀麗的混血洋人面孔，在中國迄今至少為23種產品代言，收入至少200萬美元；奪金後身價更高，可能爆增至上千萬美元。「愛國」和優秀表現使她名利雙收、日進斗金，但也毀譽參半。

四，谷愛凌可能讓更多老美懷疑華裔 對美國的忠誠，認為駡華人「滾回中國去」有理。美國主流媒體非常反感，福斯新聞台主持人駡谷愛凌忘恩負義，背叛養育她、把她訓練成世界級運動員的美國，行為可恥。我們或須留意全美華人可能連帶被遷怒。

谷愛凌的母親來自北京，姥姥還住北京，回祖國發展是個人自由；中國政府急於增加獎牌數，似接受她雙重國籍。但所謂「雙重忠誠」被很多人質疑，尤其中美競爭大環境下，國內推崇谷愛凌；海外很多華人卻認為，她會害慘在美華人，更懷疑華裔的忠誠度。

要談這些爭議，華裔代表美國出賽有優異表現者不乏其人，今年冬奧選手陳巍(Nathan Chen) 、周知方(Vincent Zhou)都是，或可平衡一些老美對華裔的觀感。谷、朱兩人代表中國參賽，網上許多美國人給予惡評，但類似現象不正彰顯美國的自由、大度和多元意見？

再說，美國人代表外國出賽或擔任外國教練，中國人也擔任外國教練者很多。郎平曾擔任美國女排教練，在奧運中擊敗中國隊，她被駡「漢奸」；東北女孩姚麗在東京奧運代表哈薩克獲舉重金牌，也被中國民眾駡是體壇叛徒、自眼狼。民眾思維受限下，谷愛凌也面臨褒貶不同困擾。

過去有關穎珊，現在陳巍、周知方代表美國爭光，都是華裔的榮耀。只要抱開放態度，看問題會輕鬆許多。有人認為，只要華人能得金牌，都應該高興，畢竟這是民族的光榮，說得非常好。

而谷愛凌的選擇，有血緣、家庭教育和個人機遇等都是因素。中國金錢遍地，像谷愛凌這樣的華裔在中國賺得盆滿缽滿，億萬人寵愛，畢竟是極少數。18歲的谷愛凌日後會不會反悔，再度回美國懷抱，我們等著看唄。