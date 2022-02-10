世華金冠獎評審世報集會 確定候選人名單

金冠獎評審團隊9日在世界日報舉行評審大會。（記者謝雨珊／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會南加州 分會選拔第七屆「金冠獎」，表揚傑出華商婦女。9日評審委員們聚集在世界日報大樓，選出金冠獎候選人，得獎名單訂於2月24日公布。

評審團隊包括：世華總商會副總會長陳玲華、世界日報社長于趾琴、洛僑中心主任陳敏永、經文處經濟組長劉倫正、華冠獎得主俞寧寧、及僑務委員陳英煌、杜惠莉律師、及媒體人蔣雨橋。團隊經過初選、複選、訪查與決審等嚴密審查過程，選出優秀金冠獎候選人。

世華南加 州分會會長裴映棋表示，世界華人工商婦女企管協會南加州分會籌備多個月，閱讀近千頁的報名表和資料，實地到候選人辦公室訪查，最後選出得獎名單，得獎者實至名歸，是所有婦女的楷模、學習的榜樣。

洛僑中心主任陳敏永表示，金冠獎主要是讓海外優秀女性企業家，凸顯他們在海外創業成功例子。這在大洛杉磯地區是深具意義，候選人都非常優秀，硬要去排名很難，因為每個人在各自領域都有專長跟特殊貢獻。他認為，能成為候選人已經是受到僑社肯定，已經算是得獎了。

金冠獎得獎名單訂於2月24日公布。3月5日將在聖蓋博希爾頓酒店舉辦頒獎典禮。