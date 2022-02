亞裔名人堂春節盛宴 傳遞亞裔文化

Robert Chinn基金會副主席Letitia Fong(左起)、富國銀行太平洋西北商業銀行首席執行官Mary Knell、華裔企業家Noel Lee、名人堂總裁兼首席執行官謝明錦(Maki Hsieh),和華人慈善家Lily Liu合影。(記者張宏/攝影)

亞裔 名人堂(Asian Hall of Fame )日前為慶祝中國新年,舉辦虎年春節晚宴,準備亞洲美食 ,現場著濃郁的節日氣息,讓來賓深刻體會亞裔春節。

全世界有15個國家慶祝農曆新年,來賓在現場身臨其境,體驗農曆虎年節日氣氛,紅色燈籠、獨一無二的虎年裝飾燈、掛滿紅包的發財樹等各種新年裝飾,都是亞裔獨有的節日元素。華洋來賓紛紛身穿紅色服飾走過紅毯,一起見證這次慶典。戶外自助餐提供來自中國、日本、韓國、菲律賓、泰國和越南的美食。

當天參與活動的嘉賓,成為第一批觀看亞裔名人堂基金會新推出的手機遊戲Dragon Zoom的見證者,該遊戲將於6月推出。活動現場,亞裔名人堂宣布與富國銀行(Wells Fargo)建立新的合作夥伴關係,富國銀行將作為亞裔名人堂2022年活動的贊助商,雙方為促進社會正義,為創傷倖存者、特殊需要和職業生涯早期研究員,提供獎學金展開合作。

富國銀行太平洋西北商業銀行首席執行官Mary Knell表示,富國銀行很高興能與亞裔名人堂合作,共同致力加強亞裔和多元化為主導的業務、社區和商業發展,及多元化、公平和包容性。

名人堂總裁兼首席執行官謝明錦(Maki Hsieh)表示,和富國銀行建立合作夥伴關係,增強雙方在市場推廣、社區和高管參與方面的協同效應。富國銀行在名人堂位於西雅圖、洛杉磯、舊金山和拉斯維加斯等地舉辦的各項文化政策等多元活動中將占有重要地位。 亞裔為美國貢獻良多,但只有獲得大眾的尊重才能減少亞裔仇恨案件,名人堂今年會通過舉辦母親節 活動、年度十大入選者等系列活動,讓大家了解亞裔對美國社會的貢獻和成就。

當天出席嘉賓包括名人堂去年十大人物的入選者:日裔夏威夷女演員Ren Hanami;往屆十大人物入選者:華裔企業家Noel Lee、華人慈善家Lily Liu、Robert Chinn基金會副主席Letitia Fong、迪士尼代表Andy Henry及Sue Taylor、Microsoft 和 Robert Chinn基金會的合作夥伴Leah Long等人。