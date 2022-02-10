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前議員惠薩貪瀆案 豪賭洗錢行賄 過程全被錄下

編譯組／綜合報導 
已因貪污案離職的洛前市議員惠薩檔案照。(惠薩臉書)
已因貪污案離職的洛前市議員惠薩檔案照。(惠薩臉書)

出手闊綽的中國開發商、涉嫌收賄的洛杉磯市議員，碰到機警的拉斯維加斯賭場值班經理，竟啟動了聯邦調查局偵破洛市歷來最大的官商舞弊案。

已因貪污案離職的洛前市議員惠薩（Jose Huizar），與深圳新世界集團（Shenzhen New World Group）主席黃偉（Wei Huang）串通，打算在洛市蓋一棟77層樓高的「西岸最高樓」，相關貪腐案情還在審理中，但惠薩的律師日前在法庭攻防上的一記失策，卻意外揭露惠薩與黃瑋，在拉斯維加斯透過賭博洗錢的幕後劇情，情節過程直追好萊塢電影。 

聯邦調查局（FBI）原先只是要加州中區聯邦地區法院核發搜索狀，以便調閱惠薩的Yahoo電郵帳號，但惠薩的律師卻要求不得查閱電子郵件，且將之當作呈堂證供。法官瓦特（John F. Walter）駁回惠薩方的要求，但FBI提出的證據，卻意外讓外界得以一窺富豪與官員勾肩搭背的奢華場面。 

據FBI調查，黃偉在2014年間四度進出賭城的威尼斯人酒店（The Venetian）的賭場Palazzo，一共「輸」了1300萬元，金額多到幕後東家拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）都看不過眼，給了黃瑋VIP資格，讓他可以搭乘賭場包機來回拉斯維加斯，更提供600萬元「撫恤金」。 

但黃瑋在2015年間以賭場包機載來的一位客人，卻引起Palazzo高度戒備，因為這位嬌客正是洛市議員惠薩。而且因為惠薩兩度拒絕簽署「政治切結書」（politically exposed person，PEP），表明自己的政治人物身分，切結賭資並非來自公帑，最後導致值班經理通報公司高層，兩周後金沙集團紀律長Jonathan Solomon通報FBI，指出惠薩與黃瑋在Palazzo的行為可能有鬼，最終FBI啟動反貪調查。 

綜合Palazzo職員向FBI的供詞，惠薩第一次露面在2015年7月7日，他與黃瑋一同進入包廂Parlor 8，裡面都是高檔賭客，每注都在2萬5000元至10萬元間。7月7日當天，惠薩身無分文，但荷官目睹黃瑋給了惠薩6萬5000元的籌碼，賭場之後的紀錄也顯示惠薩「終生沒換過一毛籌碼」，然而惠薩卻在離場時將3萬6500元的籌碼兌換成現金。 

7月7日當天，惠薩中途離席吃晚飯，留下1.8萬元的籌碼在桌上，因為惠薩用餐刷的是黃瑋的VIP卡，觸動賭場內部的警示系統，原因是惠薩拒簽政治切結書，使用他人VIP卡可能導致賭場涉入官司，最後由經理Stephen Fryson「請」惠薩離場。不過之後黃瑋又回到Parlor 8，使用的正是惠薩留下來的1.8萬元籌碼。 

FBI指稱，透過賭場洗錢的手法，黃瑋在7月7日之前已經「貢獻」了5.3萬元Palazzo的籌碼給惠薩；之後的多次洗錢之旅中，黃瑋應該也給了惠薩14萬1000元的籌碼，讓惠薩在拉斯維加斯的各大賭場豪賭，並享受黃瑋提供的特別性招待服務。 

FBI調查顯示，黃瑋前前後後總共給了惠薩80多萬元，讓惠薩護航建案過關。不過最後因為事跡敗露，大樓終究沒有蓋成，而且一名市議員已經服刑，四名議員認罪。不過因為惠薩堅稱並未從事不法，所以本案還在法庭纏訟中。

前洛杉磯市議員惠薩在賭場櫃檯兌現的監視器畫面。（加州中區聯邦地區法院）
前洛杉磯市議員惠薩在賭場櫃檯兌現的監視器畫面。（加州中區聯邦地區法院）
前洛杉磯市議員惠薩，搭乘中國開發商黃偉的賭場灣流式包機，到拉斯維加斯開賭。（加州...
前洛杉磯市議員惠薩，搭乘中國開發商黃偉的賭場灣流式包機，到拉斯維加斯開賭。（加州中區聯邦地區法院）

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