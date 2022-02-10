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黃煐媖基金會 11日音樂籌款濟遊民

【洛杉磯訊】
黃煐媖音樂文教基金會11日推出五位明日之星慈善演奏會。左起：張衣舞、 劉澈、許嘉恩、黃煐媖老師、陳伯與。(黃煐媖音樂文教基金會提供)
黃煐媖音樂文教基金會11日推出五位明日之星慈善演奏會。左起：張衣舞、 劉澈、許嘉恩、黃煐媖老師、陳伯與。(黃煐媖音樂文教基金會提供)

黃煐媖音樂文教基金會，受Grace藝術中心邀請，將於2月11日(星期五)中午12時，在洛杉磯縣庫爾富市(Culver City) Grace Lutheran Church，推出五位明日之星慈善演奏會，為本地遊民籌款提供熱食。

疫情開始直到現在，黃煐媖音樂文教基金會在洛杉磯每星期都供應1000份熱食，給無家可歸的遊民們。黃煐媖老師並以身作則，從2021年8月開始，成為替遊民們籌款演出的鋼琴家，受到社區支持和迴響。

這埸免費慈善演奏會演出的五位明日之星包括：12歲小提琴手劉澈(Aaron Liu)、14歲大提琴手許嘉恩(Lauren Hsu)、13歲鋼琴手陳伯與(Harvey Chang)、16歲鋼琴手張衣舞(Emma Tio)、14歲鋼琴手Nadya Hitom。

演出地點：Grace Lutheran Church, 4427 Overland, Culver City。義演籌款查詢電話：黃煐媖626-260-5737，

Director : Maria Barsaraba，818-765-0480。出席者請著正式服裝，並請戴口罩

洛杉磯 疫情 口罩

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