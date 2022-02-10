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華美博物館 邀美食博主視像教做發糕

【洛杉磯訊】
華美博物館邀請著名烹飪書作者暨美食博主曹穎怡 (Kristina Cho) 於2 月 10 日（星期四）下午5時（美國太平洋時間）以視像會議方式示範如何做發糕。
華美博物館邀請著名烹飪書作者暨美食博主曹穎怡 (Kristina Cho) 於2 月 10 日（星期四）下午5時（美國太平洋時間）以視像會議方式示範如何做發糕。

為慶祝壬寅虎年來臨，華美博物館邀請著名烹飪書作者暨美食博主曹穎怡 (Kristina Cho) 於10 日（星期四）下午5時（太平洋時間）以視像會議方式示範如何做發糕。

曹穎怡將展示她祖母的發糕（蒸紙杯蛋糕）食譜，分享她的家庭回憶，並與Eater LA副主編Cathy Chaplin (@gastronomyblog) 一起回答大家最喜歡的美食問題。歡迎大家深入瞭解家庭傳統、最喜歡的食譜、以及曹穎怡的新書等。

曹穎怡 (Kristina Cho) 是北加灣區烹飪書作者暨美食博主 (@eatchofood)。她的首本食譜《月餅與牛奶麵包》是第一本廣泛涵蓋中國烘焙的現代食譜。這是她慶祝家人的中國移民故事，以及從喜愛的中國麵包店啟發出的甜與鹹的美味食譜。

參加者在視像活動期間，可獲10%折扣優惠代碼購買曹穎怡親筆簽名的新著作《月餅與牛奶麵包》。活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/lanternfestival 免費登記參加。華美博物館其他活動詳情請瀏覽網址：www.camla.org

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