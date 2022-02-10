超級盃帶旺旅遊 洛杉磯旅館搜尋數激增2000% Airbnb可望大賺

2022年超級盃13日美西時間下午3點半將在SoFi體育場登場。（sofistadium.com）

超級盃 於13日將在洛杉磯 登場，洛杉磯公羊隊和俄亥俄州孟加拉虎隊球迷預計蜂擁至洛杉磯地區，本地民宿 旅館行情暴漲，可望是繼巴沙迪那玫瑰花車遊行後，今年早春的第一波旅遊熱。

全國Airbnb民宿旅館和酒店聯盟7日公佈統計顯示，從孟加拉虎隊（Cincinnati Bengals）1月31日獲得今年超級盃決賽入場券的那一天，到2月6日短短的七天中，辛辛那提及附近地區的居民上網搜尋洛杉磯地區民宿酒店和旅館的次數，比年均數激增超過2000%。

超級盃13日在英格塢舉辦，正值春暖花開的洛杉磯及周邊地區，可望迎來元旦巴沙迪那玫瑰花車遊行之後今年早春第一波旅游熱。（記者楊青／攝影）

超級盃將在英格塢的SoFi體育場登場。根據全國民宿旅館聯盟統計，疫情前的2019年2月在喬治亞州亞特蘭大舉辦的超級盃，新英格愛國者隊（New England Patriots）以13比3戰勝洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams ），僅體育場觀眾就超過1萬1000人，消費350萬元，整個亞特蘭大及附近地區比賽期間的經濟收益增加1億8000萬元。

全國民宿旅館聯盟另一項統計顯示，2021年1月1日元旦至9月30日，加州新Airbnb房東收入超過8900萬元。因此這次洛杉磯舉辦超級盃，無論是民宿業和洛杉磯的旅遊業，都寄予厚望。

不過雖然為外地客人出租空間可能很快賺錢，但洛杉磯市檢察長辦公室7警告，由於大量外地遊客湧入，且大多數的民宿酒店和旅館都是在住宅區，安全和秩序都是執法部門的重點。洛市府提醒房東，沒有市府頒發的物業出租許可證，出租房子屬違法，合法民宿也需要關注客人的安全和噪音，減少對社區的影響。

市檢察長辦公室提醒準備在超級盃的周末舉辦聚會的家庭和民眾，盡量減少對公眾和鄰居的影響，包括大聲喧嘩以及醉酒、阻塞街道、向未成年人提供酒精類飲品、在公共場所小便等。