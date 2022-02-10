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史上最「熱」超級盃 洛杉磯氣溫恐逾90度

編譯組／綜合報導 
國家氣象局對南加發布高溫警示，洛杉磯縣、聖費南度谷、聖蓋博谷溫度可能達85至90度。（國家氣象局／推特）
國家氣象局對南加發布高溫警示，洛杉磯縣、聖費南度谷、聖蓋博谷溫度可能達85至90度。（國家氣象局／推特）

本周日（13日）舉行的第56屆超級盃美足賽，注定將是史上最「熱」，這倒不是因為洛杉磯已經多年未辦超級盃大賽，而是天氣真的很熱，而且洛杉磯、聖費南度谷、聖蓋博谷某些地方可能跟初夏一樣，高達90多度。超級盃在SoFi Stadium開賽時，氣溫也將達85度以上。 

國家氣象局（NWS）預報指出，南加9日至13日將被高壓暖氣團籠罩，氣溫將直追2016年的暖冬，平均氣溫高上15至20度。某些地區可能高達90度，丘陵區80多度，高山才會降到70多度，但某些仍被寒流籠罩的區域晚間可能只剩60至70度。 

國家氣象局氣象專家Alex Tardy表示，許多外地球迷可能根本沒體驗過那麼熱的2月，因此他們的警示意在提醒體弱民眾多加注意。同時，這次的冬季暖高壓與去年夏季酷熱的天氣型態類似，只是這次發生在冬季，高層的氣流威力不如夏季，加上太陽斜射北半球，因此不像去年夏天那麼危險。 

不過，過於乾暖的氣候對加州來說不是件好事，除了居民、球迷可能身體不適，高溫、乾燥的天氣也將使山火風險增加，特別是加州自從去年12月降水後，迄今已經五周滴水未落。而且過了13日的高峰後，南加的天氣還將維持高檔，只能期待2、3月的零星降雨。 

氣象專家解釋，低壓冷氣團以往都是由阿拉斯加吹往加州，但是今年冬季的加州卻被高壓暖氣團籠罩，因此南加很難企盼低壓冷氣團帶來的降水。同時，美國中部的大盆地在高壓籠罩下，還會助長聖塔安那焚風，因此南加沿岸地區將跟棕櫚泉市的氣溫一樣高。 

聖塔安那焚風最強的時間是9日晚間至10日整天，預計11日開始減弱，之後雖然有太平洋岸的水氣進入，但是南加整體還是籠罩在高壓暖氣團中，因此12日之後氣溫還是偏高。 

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