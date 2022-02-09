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國稅局納稅人協助中心特定周六開放 免預約

本報記者／洛杉磯報導
國稅局開放納稅人協助中心周六特別服務，提供面對面幫助。(IRS網頁)
國稅局開放納稅人協助中心周六特別服務，提供面對面幫助。(IRS網頁)

國稅局(IRS)近日宣布，在全國的納稅人協助中心( Taxpayer Assistance Centers )周六特別運營時間，為納稅人提供面對面幫助，部分中心的開放時間為2月12日、3月12日、4月9日以及5月14日的上午9時至下午4時，而以往在周六不開放，且接受此項服務無需預約。

民眾無需預約即能接受所有服務，包括詢問有關核對子女稅優惠預付款的問題，但是納稅人協助中心在這些特定星期六不接受現金付款。

前往納稅人協助中心應攜帶以下資訊材料做好準備：政府簽發的有效帶照片的身分證件、家庭成員的社會安全卡，包括配偶和受撫養人（如適用）和收到的任何國稅局信件或通知，以及相關檔案、當前的郵寄地址、電子郵件地址和銀行帳戶資訊，用於通過經轉帳直接存款接收付款或退稅

國稅局薪資和投資兼任首席納稅人體驗官Ken Corbin說，「我們鼓勵大家通過經轉帳直接存款接收付款和退稅，這比其他支付方式更快、更安全，沒有銀行帳戶的民眾，應該訪問聯邦存款保險公司（英文）網站，瞭解線上開設帳戶的詳細資訊。還可以使用聯邦存款保險公司的BankFind（英文）工具來查找旗下銀行。」 

此外，國稅局工作人員將為需要手語翻譯服務的失聰或聽力障礙人士安排稍後日期的預約，中心還將提供外語翻譯。需要幫助準備稅表的人，可以前往免費報稅服務 (VITA) 與老年人稅務輔導 (TCE) 計畫站點。

南加州納稅人協助中心有兩處: 洛杉磯市辦公室300 N. Los Angeles St. Los Angeles, CA 90012；和范奈斯辦公室6230 Van Nuys Blvd. Van Nuys, CA 91401。

其他地點可查閱IRS.gov/saturdayhours。

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