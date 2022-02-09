政大南加州校友會 美加校友線上賀新春

政大南加州校友會主辦的「美加校友線上賀新春」活動。（洛僑提供）

由政大南加州 校友會主辦的「美加校友線上賀新春」活動，於2月5日晚上熱鬧展開，包括南、北加 州、賓州、芝加哥以及亞特蘭大等地區的政大校友線上相聚，分享在美求學工作經驗，校長郭明政、前校長鄭丁旺，以及前考選部部長董保城教授等貴賓，也在台北上線與校友歡慶農曆新年。

洛杉磯文教中心陳敏永主任偕廖儷雲副主任出席活動，活動首先播放僑委會首長新春祝賀影片，陳敏永向校友介紹童振源委員長上任以來的僑務施政理念，以及僑務工作1.0到4.0的四大模式，並代為轉致委員長賀狀，恭賀僑務促進委員洪巍續任校友會會長。

校長郭明政向校友分享近期的成果與計畫，包括加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣聯合大學系統」，以及推動「羅家倫國際漢學講座」、「南島民族論壇」等計畫，在即將邁入創校95年里程碑之際，期許在過去的各項基礎上，持續鞏固政大在人文社會科學領域的品牌，並以世界的政大為願景，建立國際名聲。前校長鄭丁旺以及前考選部部長董保城教授等貴賓也特別感謝政大南加 州校友會回饋母校的精神。

線上賀新春活動包括頒發情定終身獎、最佳造型獎，分享參與社團經驗，以及合唱校歌等，活動溫馨圓滿。

出席活動的還包括南加州校友會前會長曾怡然、謝宗煌、韓秋琦、高政弘、王靜、副會長陳邑安，以及北加州校友會會長林錦秀等美加地區政大校友。