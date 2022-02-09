汽車催化器盜竊猖獗 南巴市長也受害

Michael Cacciotti第五次任市長。（記者李雪／攝影）

華人區不少車主都遭遇車停在路邊，被人偷走汽車 催化轉換器(Catalytic Converter)的情況，各地警局都時不時推出免費給車主提供在轉換器上刻字的服務。南巴沙迪那市也不例外，同樣曾是受害的南巴市長Michael Cacciotti，已具體提出立法建議，希望加州 議會重視此事。

上周停在南巴市的汽車中，有五個催化轉化器被盜，這對這個小城市來說已經很多了。事實上每周警局的日誌中，都有數起這樣的案件。而剛上任市長的Michael Cacciotti忍無可忍，表示事態「失控了」。去年春天，他車上的轉換器也被盜。而Cacciotti不是唯一的受害市政官員，核桃市的時任副市長秦振國，2014年時也遭人偷走車下的轉化器。

Cacciotti表示，他了解到一些本市居民被多次盜竊，「不是一次，兩次，而是三次」。他表示南巴警局逮捕到的幾次相關罪犯，幾乎都來自外州，比如德州、田納西州，或來自外縣，如聖伯納汀諾、河濱縣等，「他們只是進入我們的城市，隨意拿走催化轉換器」。

作為受害者，Cacciotti認為，正是許多因財產犯罪而被捕的低級罪犯，很快就會在法官因疫情而做出不必入獄的裁決後，又重返街頭繼續犯罪。

他表示希望看到全州範圍內的立法行動，要求規範二手催化轉化器的轉售，因為催化轉換器含有貴金屬，於是頻繁被盜。他希望也規範這些報廢經銷商，以限制盜竊率上升。他呼籲立法者要求回收商「不要從街上的任何人購買催化轉化器」，「必須有適當紀錄保存，商業來源書面紀錄」。

由於位在汽車下方的催化轉化器中含有鉑、銠和鈀，這些金屬價格昂貴，成為盜賊目標。竊賊能在短短一到兩分鐘內就將其鋸掉帶走，並可將轉換器以每件150至200元的價格出售；而苦主則需花費2000元才能更換轉化器。

在Cacciotti的提議下，該市將致函州參議員Anthony Portantino、州眾議員Chris Holden，尋求加州立法，以減少此類犯罪。Cacciotti還希望看到州府撥付資金開展專項調查，因為地方警局大多已工作量飽和。

Cacciotti提出，回收商應該記錄他們從誰那買到的轉化器、收貨日期、賣家姓名等。回收商還須說明將如何處理這些轉化器。「雖然這是我們自己城市的一個主要問題，但它已成為州和整個國家的問題」。

全國保險 犯罪局（National Insurance Crime Bureau）報告顯示，向保險公司報告的轉化器設備數量，已從2019年3389件升至2020年1萬4433件。