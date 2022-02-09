縣委強制執行疫苗令 警長反彈

洛杉磯縣政委員Sheila Kuehl。（洛杉磯縣政府）

洛杉磯縣警察 局長與洛杉磯縣政委員會，在强迫執行新冠疫苗 接種議題上的角力，繼續上演。洛杉磯縣政委員會8日初步批准提案，將給予縣人事處處長處分任何未能遵守強制打疫苗要求的員工的最高權力。這意味著，洛杉磯縣政委員會要跳過洛縣 警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）對其下屬的管理，直接對洛縣警局拒絕執行洛縣疫苗令的警員處罰。

維拉紐瓦8日譴責該提議，稱其為「對公眾安全的致命打擊」，將導致他部門的4000名成員被解僱。

洛縣在發布疫苗令四個月之後的今天，依然面臨挑戰。統計到2月1日，洛縣政府的10萬名員工中，81.5%已執行疫苗令接種了疫苗；但在洛杉磯縣警察局，只有不到60% 的員工遵守疫苗規定。

提出這項提案的Sheila Kuehl和Holly Mitchell表示，截至1月29日洛縣政府部門前後有5000多名員工申請新冠（COVID-19）的工傷賠償，其中約有74%來自洛杉磯縣警察局，該數據說明了强制疫苗接種的重要性，洛縣迫切需要提高疫苗接種率來提高全縣的勞動力。

該動議初步獲批准，將指定縣檢察長與縣府首席執行官和人事處處長，制定洛縣民政的擬議修正案服務規則，賦予縣府人事主管「壓倒一切的權力，對不遵守規定的縣級部門員工進行紀律處分」。該動議將在3月15日最後審議。

洛縣對違反規定的員工進行紀律處分或解僱的權力，傳統上都是由各部門負責人負責，作爲洛縣政府組成部分的洛縣警察局也不例外。洛縣縣政委員會8日的動議指出，這種管理方式「允許各部門對政策的應用和執行不一致。」支持洛縣警察局的意見則認爲，傳統做法就是爲了讓各部門的管理有其靈活性，洛縣委員會的動議是要改變多年的遊戲規則來達到其管理目標。

洛縣警察局長從一開始就表明自己支持應該接種疫苗的立場，同時在眾多場合鼓勵接種疫苗，但他同時表示反對洛縣府强制民眾接種疫苗，其屬下警員應該有權選擇是否接種疫苗，或可以用常規性的檢測來確保安全，而不是一定要强迫他們打疫苗。

維拉紐瓦8日表示，洛縣警局的疫情對公共安全影響不大。他說，縣警局目前有9881名員工完全接種疫苗，最近30天中，342人檢測呈陽性，陽性率3.46%。同時，5766名員工未接種疫苗，最近30天內檢測呈陽性211人，陽性率3.83%。

維拉紐瓦說，洛縣政委員會的重點爲什麽不放在洛縣警局最近裁減了4000人、洛縣兇殺率上升94%、犯罪率上升64%，均創歷史新高等這些公共安全方面？

維拉紐瓦直言，洛縣縣政委員會的動議是不明智的，不合邏輯的，從長遠來看可能非法的。

洛杉磯縣警察聯盟律師目前已致函洛縣政委員會，表示該動議違反洛縣憲章，並構成越權。