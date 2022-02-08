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超級盃門票飆漲 包廂套票直逼65萬元 可買1棟房

編譯組／綜合報導
超級盃球賽票價因座位區不同，差距大。(SoFi球場網頁)
超級盃球賽票價因座位區不同，差距大。(SoFi球場網頁)

超級盃（Super Bowl）即將於本周日（13日）在英格伍（Ingewood）SoFi體育場舉行，想在最後一刻取得相較便宜門票的球迷，可能要失望了。直至7日為止，門票仍高得離譜，最便宜的票價仍超過4000元，部分單張最貴價格超過5萬元。而Suite套票，甚至開價64萬多，幾乎是一棟房子的中位數。

KTLA 5電視台報導，今年的超級盃備受洛杉磯各界期待，不僅是主場在洛杉磯的公羊隊（Rams）取得超級盃入場券，洛杉磯更是睽違近30年後，再度以東道主角色主辦超級盃，也是SoFi體育場啟用以來，第一場NFL冠軍賽，球迷們的瘋狂，並不令人意外。

以下是各網站推出的票價資訊：

聯盟官方門票市場，至7日下午最便宜票價為4500元，最高額票價為5萬5000元，還不包括費用在1000元至1萬元不等的附加費用。

StubHub

最便宜票價為4845元，最貴為4萬8329元，加上服務費後，費用分別為6143元與6萬1338元。若想買個停車位，費用還需增加386元至6203元不等。

On Location

若想取得一些優惠，NFL官方酒店服務提供的套票起價為4972元，最貴票價為2萬1250元。提供的服務各不相同，包括賽前派對、開放式酒吧、娛樂等。附加服務費從不到1000元至3000元不等。

SeatGeek

該網站票價最低為4351元，最貴為4萬1638元不等。附加費最便宜1000元，最貴高達近7000元。

Vivid Seats

該網站最便宜票價為4419元，最貴Suite票價為64萬6896元。根據洛杉磯時報，這個金額與南加州部分縣房屋中位數相差不遠。另一種Suite票價則超過52萬5000元。若單張票價來算，最貴的選擇為4萬4948元。

TicketIQ

免附加費選項最低起價為5533元，最高為5萬5091元。該網站還提供停車選擇，從100元至4110元不等。

根據該網站數據，要想以便宜價格購買超級盃門票最佳時間，一般在聯盟冠軍賽（conference title game）之後六至八天。該網站稱，回顧過去五屆超級盃，賽事前八天價格平均上漲28%，這意味著希望在最後一刻拿到好價錢的球迷，最終可能會失望。

超級盃 洛杉磯 NFL

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