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頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

洛城新語／被網暴的不只朱易 還有林家珍

洛城新語

在美國出生女子花滑選手朱易，早先歸化中國國籍，宣布代表中國隊參加冬奧會時，中國的媒體和社交媒體態度相當友好。 

如果在谷歌上將搜索時間設置截止在2月6日之前，能看到的標題大多是「為祖國爭光」、「00後花滑天才」。但友善僅停留在6日前，在她當天的失誤後，引來中國網民的激烈網暴，甚至質疑她入選中國隊的決定，話題的火爆程度以至讓微博平台刪評。 

同日在大洋另一端，亞裔金球獎影后林家珍因為模仿「饒舌口音」被認為冒犯非裔，近來又被提名「有色人種進步協會形象獎」，同樣遭到網友撻伐，決定退出推特。 

雖然在這兩塊大陸上政治正確的位置不同，但「取消文化」的網暴味道令我們感到如此熟悉。而且更為令人擔憂的是，無論朱易還是林家珍的遭遇，作為同樣夾在兩種身分間的所有海外華人，大概都心有戚戚焉。 

中國網友的「唯金牌論」，早在夏季奧運會時就曾引起官方媒體出面「勸架」。當時就有王璐瑤在十米步槍項目無緣決賽，爆冷出局賽後發自拍，竟也遭到網暴稱「輸了還有臉自拍」，王璐瑤不得不刪去微博。但其實仔細看來並非是金牌和成績的問題。因為即使是在夏季奧運會拿到首金的楊倩，在被發現一年前發布過擁有喬丹、耐克品牌的運動鞋照片，又正值新疆棉爭議期間，而被網友籲「跪族女孩滾出中國」。 

原來國仇家恨是一個話柄而已，與金牌無關。外行人看體育運動看不懂沒關係，但國際比賽但凡能牽涉到國家和民族，便一副「我是中國人，理應可以發言維護國家尊嚴」的姿態。 

幾乎如出一轍的，林家珍早年作為網路饒舌歌手出名，歌曲和其喜劇表演常充斥「非裔口音」(blaccent)，卻被指控是「文化挪用」，不重視這個族群的文化，因此遭到輿論討伐將其逐出社群。同樣是「你不是非裔，而我是，你是否尊重我們的文化，是我說了算」的姿態。倒也不必覺得亞裔受欺負，2018年一位白人女學生穿旗袍時，也沒少被亞裔網友討伐「文化挪用」。 

一句話稍有不慎就被上升至舉國高度、族裔尊嚴，才不是哪個國家的特色，而是網絡時代全球最「普世」的病態價值觀。無論哪個國家，社交媒體上的大V帳號們，都深諳言論必要激起強烈的愛與恨，才能帶來流量。網友們似乎也習慣於每日上網時，期待感受到強烈的仇恨或驕傲的情緒，才能找到人生意義一般，並以此成癮。 

所以，對於所有能激起我們情緒的言論，請務必小心。兩極化的言論，誠然簡單容易，從自己的身分、膚色做出發點，幾乎不需要思索，但這也是知識和邏輯上的懶惰。具有雙重身分的海外華人，無論是出於自我身分的需求，還是追求理性和獨立思考的美德，理應在這個浮躁的年代打破認知框架，避免在公共討論中落入二元的陷阱。

亞裔 非裔 華人

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