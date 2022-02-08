2/15加州49區選舉 方樹強促選民通訊投票

國會眾議員趙美心（Judy Chu，右）、加州上訴委員會委員伍國慶（Mike Eng，左）為方樹強（中）背書。（方樹強辦公室提供）

加州第49選區眾議員民主黨 華裔候選人方樹強(Mike Fong)，6日提醒亞太裔(AAPI)選民盡快通過通訊投票 郵件，在2月15日的特別選舉完成投票。49區擁有極高比例華裔人口，華裔選民是否支持，對方樹強當選有關鍵作用。

方樹強說，投票是民主進程中最重要的權力，敦促選民儘快投票，郵寄投票既簡單又安全。這次選舉，他很榮幸得到聖蓋博谷地區領導人和居民的支持，他是民主黨候選人，不管選民黨派，都可以在這次選舉中投票給他。

他表示，身為眾議員，他將傾聽居民的聲音，並回應選區需求。努力改善學校、擴大獲得優質醫療保健的機會、確保社區安全，減少無家可歸者，並促進地方經濟，他將會是一個平易近人的民意代表。

本次特別選舉是遞補原任眾議員周本立(Ed Chau)辭職後的空缺，民主黨由方樹強出戰，和黨候選人則是布林克。

通訊選票需要在2月15日（星期二）選舉日之前蓋上郵戳寄回。加州第49選區包括阿罕布拉市、聖蓋博市、亞凱迪亞市、聖瑪利諾市、蒙特利公園市、羅斯蜜市、蒙地貝婁市（部分）、艾爾蒙地市（部分）、南艾爾蒙地市（部分）、天普市等城市。

選民可以按照簡單步驟投票，用黑色或藍色的筆在相應的圓圈上投票，將選票放入回郵信封，密封回郵信封後，在信封背面簽名、註明日期並寫下投票人的地址（郵費已付）。最後將選票放入郵局的郵筒或任何合法的投票所的箱子，選票須有選舉日當天或之前的郵戳。

如有任何問題，方樹強敦促選民訪問他的競選網站www.MikeFong.org/Vote，或致電626-325-8998聯繫。