前發言人投訴市長漠視…下屬性騷案 賈西提恐涉偽證罪

賈西提的前通訊發言人Naomi Seligman。（Seligman臉書）

儘管洛杉磯市長賈西 提一再表示對下屬涉及性騷擾 不知情，但他的前任首席女發言人卻公開投訴市府，指市長目睹當時情況卻故意無視。受害者訴狀指控賈西提涉偽證罪，聲援團體要求參議院不要通過賈西提出任印度大使的任命案。

本案對賈西提的政治生命是重大打擊，如果來自前發言人的指控屬實，他面臨加州和聯邦重罪指控。但賈西提辦公室7日嚴辭否認所有指控，並稱這一切都是老調重彈，市長堅守他過去的證辭都是事實。

非營利律師事務所「舉報人援助」（Whistleblower Aid）代表洛杉磯市長賈西提的前通訊女主管Naomi Seligman向洛杉磯市府提交一封投訴信函，指控賈西提作偽證，聲稱他不知道下屬、前市府資深顧問雅各(Rick Jacob)對Seligman性騷擾和攻擊是怎麽回事，根本「純屬謊言」。

該項投訴同時發送給聯邦司法部、加州檢察長邦塔（Rob Bonta），洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）、加州審計長辦公室、加州人事董事會和洛杉磯道德委員會，並且同時實名公布在社群媒體上https://bit.ly/3rwYLML。

賈西提被拜登總統提名 為美國駐印度大使，但在提名聽證會上受到參議院外交關係委員會質疑。

雅各在2020年被洛杉磯市警局警官Garza指控涉性騷擾，而賈西提目睹不當行為，卻視而不見。賈西提當時否認這些指控，並在提名聽證會上再次否認相關指控。賈西提告訴參議院，他對性騷擾「零容忍」。賈西提說，他直到2020年7月訴訟公開時，才知道警官Garza對他的指控。

而當事人提起的訴訟稱，賈西提2021年2月8日的作證，以及2021年12月14日對參議院提名委員會宣誓後表示「從未目睹」，犯下偽證重罪。

提名委員會今年1月提名，接下來將由聯邦參議院投票審議，如果獲得多數票，賈西提的提名即告通過。

根據「舉報人援助」律師事務所代表Naomi Seligman的投訴，賈西提完全知道雅各的性騷擾模式。投訴還包括先前報導，有關賈西提和雅各在2017年的一張合影，當時雅各的手放在另一個男人的生殖器區域。

「一張照片勝過一千個字」，投訴稱，但賈西提否認曾看到雅各動作不雅照片，但這些資料詳細列出雅各的不當行為，同時也反證賈西提一而再的在宣誓後撒謊。

「舉報人援助」組織負責人John Tye表示，賈西提故意允許他的顧問性騷擾和攻擊他人，而且不止一次，然後他在宣誓下反覆撒謊。John Tye呼籲法律起訴這些罪行，並阻止其大使提名通過。

Seligman稱雅各在2016年間在市政廳對性騷擾，稱他「強行抓住她的下背部，夾住她的手臂，壓在她身上，抱住她，吻了很久時間」。

根據投訴，2016年7月，賈西提通過電子郵件向其員工表示，Jacobs因政治事務等原因休假，但稱Jacobs「仍然是親愛的朋友，也是（他）最值得信賴的顧問之一」。