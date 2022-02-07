洛市2女生上學途中遭抓頭髮毆打 搶劫手機

嫌疑人毆打女學生，要求交出手機，並抓她們的頭髮將其拖倒在地，直到得到手機的解鎖密碼。（監控截屏）

洛杉磯 市時尚區梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）2月2日（周三）早上，兩名學生在上學途中遭到搶劫，搶劫過程中嫌犯毆打女學生，並抓住她們的頭髮拖倒在地，監控錄像捕捉到搶劫的整個過程。

影音來源：洛市警局／記者邵敏後製

案發時間是2月2日上午7時20分，案發地點在梅爾羅斯大道 7600 街區。（監控截屏） 洛杉磯市梅爾羅斯大道2日早上，兩名學生在上學途中遭到搶劫。（監控截屏） 女學生被抓著頭髮，雙手作揖求饒。（監控截屏）

洛杉磯市警察局 （LAPD）指出，案發時間是2月2日上午7時20分左右，案發地點在梅爾羅斯大道 7600 街區。當時兩名嫌疑人從後面接近女孩並搶劫。

從監控視頻中可以看到，兩名身穿深色衣服、背雙肩包的女學生正走在路上，此時兩名淺色上衣的嫌疑人相繼快步跟上，之後另外兩名嫌疑人也出現在畫面中。

警方表示，搶劫過程中嫌疑人毆打女學生，要求她們交出手機 ，並抓住她們的頭髮拖倒在地，由於擔心自身安全，受害女學生服從並允許嫌疑人拿走手機。案發現場附近的一名目擊證人見證了搶劫過程，並撥打電話報警。

洛市警局發布監控視頻，請求公眾幫助尋找搶劫案的嫌疑人。嫌疑人共乘一輛黑色轎車，車窗有顏色。第一名嫌犯為18歲的非裔 女性，身穿灰色運動衫和藍色牛仔褲。第二名嫌犯也是一名非裔女性，第三和第四名嫌疑人均為非裔男子。