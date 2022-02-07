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愛宴音樂會迎新年 1700座位全滿 樂曲驚艷全場

【柯斯塔梅沙市訊】
太平洋交響樂團與OCMD小提琴學生合奏「中國我愛你」，紀念尼克森總統訪華50週年的歷史事件。（本報記者/攝影）
太平洋交響樂團與OCMD小提琴學生合奏「中國我愛你」，紀念尼克森總統訪華50週年的歷史事件。（本報記者/攝影）

太平洋交響樂團5日晚在塞格斯仲音樂廳舉辦慶祝農曆新年的「愛宴」音樂會，以音樂、舞蹈搭起東西方的橋樑，並慶祝農曆虎年為後疫情的表演藝術帶來轉機。

華裔慈善家張祥華、王翠玲夫婦，及太平洋交響樂團Jade Society贊助的「愛宴」音樂會，在嚴格的防疫措施下如期舉行，觀眾入場前必須提供完全接種新冠疫苗證明，或是新冠病毒檢測陰性證明，並配合在三小時的音樂會中全程戴口罩。儘管如此，近1700個座位的音樂廳，仍出現座無虛席的盛況。而原本安排在音樂廳現場演唱的美國飛揚合唱團及太平洋合唱團，因進行實地排練的難度太高，改為播放大合唱曲「鴻雁」錄影。

李煥之作曲的「春節序曲」為太平洋交響樂團的「愛宴」音樂會開場。（本報記者╱攝影）
李煥之作曲的「春節序曲」為太平洋交響樂團的「愛宴」音樂會開場。（本報記者╱攝影）

太平洋交響樂團在指揮Carl St. Clair帶領下，先後演奏了「春節序曲」、「茉莉花」、電影「末代皇帝」主題曲等充滿中國風的曲調，並穿插亞藝舞蹈學校配合創作的舞蹈表演，令全場觀眾驚艷、讚嘆。

在深圳生長的華裔鋼琴家董霏霏，應邀與太平洋交響樂團合奏美國作曲家格什溫的「藍色狂想曲」，充滿活力與創意的旋律，展現出文化碰撞的火花，是音樂會中引人入勝的亮點之一。

韓裔花腔女高音Junah Lee演唱多首動聽的歌曲，表達對月懷想、思郷、歡慶及期待的情感，引起全場共鳴。古箏家荷蓓蓓與太平洋交響樂團合奏創作新曲「春醒了」及「烟花」，充分表現出古箏變化多端的音色，令人耳目一新。

為紀念美國前總統尼克森訪華50週年，太平洋交響樂團特別安排與橙縣音樂舞蹈學校（OCMD）Wendy Hua小提琴班的學生合奏「我愛你中國」，現場並播放尼克森破冰之旅的歷史影片。

音樂會最後以觀眾熟悉的「美哉美國」作壓軸，南海岸中華文化中心的南加中華舞團配合創作演出全新舞碼，體現美國自由、多元的風貌，為這場音樂會畫下完美的句點。

交響樂 華裔 韓裔

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