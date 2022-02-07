洛城新語／方樹強 不能靠空洞政見競選

加州亞裔選民最集中的州眾議員第49選區補選，即將在2月15日進行。然而代表民主黨 出戰的華裔選人方樹強(Mike Fong)，至今仍對49選區華裔選民非常關切的治安、毒品、加大公平入學等三大議題，避而不談或故意忽略。選民非常希望知道，他如果當選，將在沙加緬度代表49選區作出什麼樣的政策決定。

目前擔任洛杉磯 社區學院理事的方樹強，兩年半前從洛杉磯搬到49選區內的阿罕布拉市定居，洛市華埠與東洛杉磯一帶的選民對他比較熟悉，但西聖蓋博谷華人，對他就相對陌生。

屬於極端偏左民主黨進步派(Progressive Democrat)成員的方樹強，在接受英文媒體訪談政見時，主要著墨在他熟悉的教育領域，並關注遊民問題、協助小企業主，以及新冠疫情對社區的衝擊等。這對洛市華埠和東洛杉磯選民是有說服力的，因為這些是當地選民切身關切的議題。

不過，這套政見與西聖蓋博谷十個華人聚集城市，卻有點格格不入。這並不是說，西聖谷選民不關切社區學院教育與遊民等問題，而是49選區選民結構與闗心的重點，與東洛杉磯不完全一樣。方樹強身為在政治圈打滾多年、且參加過多次競選的民選公職人員，怎麼可能不明白如此淺顯的道理？

我們再一次提醒方樹強，49選區華人特別關注的三大議題包括：

第一，加州第47號提案對歹徒「重罪輕判」，且對偷盜950元以下財物的罪犯免坐牢的規定，請問方樹強，未來是否應繼續實施，或應予俢正，甚至全面推翻？

第二，已由加州參議會通過的SB57號法案，目前由州眾會審查中，該法案規定在洛杉磯和舊金山等城市設立政府資助的「安全毒品注射站」，醫護社工在現場提供戒毒指引、清潔設備，但講白了就是讓癮君子「合法吸毒」。請問方樹強會不會支持SB57法案？

第三，民主黨進步派在2020年發動第16號提案，讓先前充滿爭議的SCA-5加州憲法修正案借屍還魂，遭多數選民否決，但民主黨進步派未來很可能還會捲土重來。華人對16號提案最關切的條款就是，加州大學 錄取新生，會將學生的族裔和血統作為考量標準之一。因此請問方樹強，支持或反對這項錄取標準？學子進入加大，是靠自己的實力，或族裔血統的背景？

在此必須強調，我們無意改變方樹強的政治理念，更無意要他放棄對民主黨進步派(Progressive Democrat)的忠誠，他的任何決定，我們都表達尊重。我們只是想在選舉前，清楚而明確的知道，他對49選區華人選民十分關切議題的立場到底是什麼？

競選49選區眾議員，必須要有扎實而明確的政見，如果只是曬出來與趙美心(Judy Chu)的合照和背書，這次不見得還會有效。