慈濟串聯5國上萬學童 加入慈悲大挑戰活動

慈濟美國教育基金會串聯多國上萬名學童，加入全球慈悲大挑戰活動。（慈濟基金會提供）

繼去年組織全美五所學校250位學生首度參與「全球慈悲大挑戰」（Great Kindness Challenge）活動之後，慈濟美國教育 基金會今年擴大串聯美國、台灣、土耳其、印尼、墨西哥 五國1萬700位學生，共同在社交網站中發布了近600篇慈悲行動的足跡，期許以生活中力所能及的小小善行，帶動社會整體良善之風。

慈濟美國教育基金會去年榮獲非營利組織「和平兒童」（Kids for Peace）頒發「慈悲認證」獎章（Kindness Certified School／District），2021年全球有115個國家共3萬3000多所學校加入「全球慈悲大挑戰」。該活動宗旨在創造更友善的校園環境、預防校園霸凌 、推動校園與社區尊重、愛與慈悲。參加的學校，在每年1月最後一週，師生合力完成50件慈悲行動，並透過文字、圖片、影片在社交媒體中分享，藉以提倡校園和社區友善氛圍。

慈濟美國教育基金會串聯多國上萬名學童，加入全球慈悲大挑戰活動。（慈濟基金會提供）

本次「全球慈悲大挑戰」行動，在台灣慈濟學校的學童、老師與家長，更結合當地節慶特色與創意巧思，進行大規模的歲末掃街、為接友募集年夜飯食材、到日照中心向阿公阿嬤拜年等活動，讓這項以校園為主的活動，走入社區，成為「全民善行動」的愛心種子。

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰感謝所有學生、老師、家長、志工投入全球串聯活動，她表示，慈悲大挑戰是「愛的進行式」，期望越來越多人參與。