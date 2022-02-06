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詐430萬新冠救濟金 前EDD員工判監5年

編譯組╱綜合報導
加州就業發展局表示，大部分停止發放的殘障失業金理賠都是詐騙申請，現在傳出員工監守自盜。(美聯社)
加州就業發展局表示，大部分停止發放的殘障失業金理賠都是詐騙申請，現在傳出員工監守自盜。(美聯社)

KTLA 5電視台報導，前加州就業發展局（Employment Development Department，EDD）員工賴瑞納斯（Gabriela Llerenas），4日因涉嫌近430萬元失業救濟金詐欺，被法官判處63個月聯邦監禁，且需支付429萬8093元賠償金。

根據加州中區聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）新聞稿，44歲的賴瑞納斯又名桑多瓦爾（Maria G. Sandoval），利用國會通過並於2020年3月簽署成為法律的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act，簡稱CARES Act）進行詐欺。該法案替一些符合資格者提供額外失業保險福利，在疫情期間幫助沒有資格獲得失業救濟金者，提供類似福利。

根據聯邦檢察官辦公室，賴瑞納斯從2020年4月到同年10月，向EDD提交近200分詐欺性失業保險福利，聲稱指定的失業救濟金申請者，是個人經營的獨立承包商，如蛋糕裝飾師或活動專員等。

新聞稿指出，賴瑞納斯通過之前擔任報稅員時獲得提交詐欺性失業申請者姓名、社安號碼等個人訊息。她並在一些申請中謊稱申請者是加州居民，有權享受由EDD的失業救濟金，但這些人實際上並不住在加州。

在某些申請案中，她誇大申請者收入，以提高失業補助金額，她並在一日內提交十幾宗或更多的詐欺索賠申請。而EDD授權美國銀行，將銷帳卡（debit card）以這些人的名義寄送至賴瑞納斯提供的地址，包括其住家、丈夫營業地點、母親公寓和其他家庭成員地址。

她並向被點名的申請者收取填寫申請費用，這些費用通常是從獲得的失業救濟金中支付。新聞稿稱，在至少一件案件中，她告訴申請者，自己仍受雇於EDD，可控制失業保險福利分配，然後要求他們替「發放福利」支付額外費用。

由賴瑞納斯主導的詐欺案，造成197張銷帳卡詐欺性的被寄出，造成財政部429萬8093元損失。調查單位已從賴瑞納斯處沒收約62萬1124元現金。

任何有關新冠肺炎詐欺案相關訊息，可撥打司法部國家災難詐欺中心熱線866-720-5721或上網https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form舉報。

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