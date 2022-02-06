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賭場迎超級盃 推出各式套票 好吃好玩賞球迷

編譯組╱綜合報導
NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty Images）
NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty Images）

自1993年至今睽違近30年，世界矚目美式足球超級盃第56屆（Super Bowl LVI）將再度於南加州舉行，洛杉磯公羊隊（Rams）將在主場迎戰辛辛那提孟加拉虎（Bangals）。各家賭場為了這場盛宴，推出相關食物、紀念品與慶祝活動等。

以下是巴沙迪那星報整理南加州各家賭場關於超級盃相關活動。

阿加卡連特賭場（Agua Caliente Casinos）

位於棕櫚泉（401 E. Amado Road, Palm Springs）、幻象莊（32-250 Bob Hope Drive, Rancho Mirage）和大教堂市（68960 E. Palm Canyon Drive, Cathedral City）賭場內的360運動（360 Sports），將提供大型比賽套票，包括一張25元的Auga Caliente食物和飲料禮卡，50元免費比賽觀賞、優先座位和比賽當日贈品等。

民眾可於上午11時就座，一般入場門票為200元，VIP門票為350元。下午2時後的比賽時間座位為125元，VIP為200元。

在大教堂市的Agave Caliente Terraza和幻象莊的The Show也舉辦比賽觀賞派對，門票包括一件紀念品T恤與一份熱狗。需年滿18歲或由18歲以上的成人陪同。下午2時30分開始，門票20元。電話888-999-1995，可上aguacalientecasinos.com。

南加州哈拉斯度假村（Harrah's Resort Southern California）

777 Harrah’s Rincon Way, Valley Center. 760-751-3100。harrahssocal.com。

賭場將在活動中心（Events Center）轉播比賽，前NFL球星如弗魯迪（Doug Flutie）、馬里曼（Shawne Merriman）和哈迪維克（Nick Hardwick） 等，他們會在中場休息時，提供與球迷拍照與簽名機會。

自助餐點包括熱狗、雞翅、蔬菜、玉米片自助吧、披薩和軟椒鹽蝴蝶餅（pretzels）。

一般入場費45元，附加費另算，包括下午2時30分在巨型LED螢幕和側面投影螢幕上觀賞比賽。入場、食物和中場休息與名人見面。VIP休息室使用費為100元，附加費另計，包括下午2時入場、私人酒吧、啤酒特色菜、食物和中場休息與名人見面。

門票可上Ticketmaster.com。

內陸賭場Morongo Casino, Resort & Spa

49500 Seminole Drive, Cabazon. 951-849-3080。網址morongocasinoresort.com.

Big Game Blitz將於Morongo大宴會廳（Grand Ballroom）舉辦，活動包括六個螢幕上播放的巨型比賽，抽獎、紀念品袋與紀念照片等。下午2時入場。

比賽期間還有現金獎等，民眾需年滿18歲才能參加。套票為54元，門票可上Ticketmaster.com。

帕拉賭場（Pala Casino, Spa & Resort）

11154 Highway 76, Pala. 877-946-7252。網址palacasino.com.

Luis Rey's體育吧（Luis Rey's Sports Bar）將於下午2時30分開始，在其14呎的Jumbotron上免費播放比賽。座位先到先得，最多可容納四人的桌位只需25元，877-725-2766預約，優惠代碼為PalaMVP22。

大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）

位於坦密庫拉45000 Pechanga Parkway, Temecula. 877-711-2946。網址pechanga.com。

Kelsey's餐廳將於電視上播放比賽。無需預定或入場費用，但建議儘早抵達，餐廳於中午開門。

NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty...
NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty Images）

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