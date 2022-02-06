藤校最多冬奧選手 達特茅斯挑大梁

2022冬季奧運 會在北京登場，家有孩子在常春藤盟校就讀的華人家長與有榮焉。此次美國隊共派出225名冰雪運動員 參加京奧會，其中來自八所藤校的運動員約占九分之一，達特茅斯學院（Dartmouth）再拔頭籌，成爲美國代表隊中最多冬奧選手的藤校。

「接到學校來信，真是替孩子們高興」。北京冬奧 會開幕當天，收到學校郵件的達特茅斯學院華人家長李先生表示，入冬以來一直擔心從溫暖加州去達特茅斯上學的孩子，能不能扛得住新罕布夏當地零下30度的嚴寒，鼓勵學生參加戶外運動的傳統讓他感到欣慰。

常春藤聯盟以其在奧運隊伍中根深蒂固的傳統而自豪。聯盟八所藤校在奧運會歷史上先後獲得486枚獎牌，其最終11枚是在2020年東京夏季奧運會期間獲得。在2018年的韓國平昌冬奧會上，除賓州大學外，七所藤校共派出35位最優秀的運動員和教練員參加，包括33名運動員和兩名教練，其中布朗兩人、哥倫比亞 一人、康奈爾八人、達特茅斯15人、哈佛四人、普林斯頓一人和耶魯五人。藤校冰雪運動員在2018年冬運會上勇奪九枚獎牌，包括七枚女子冰球銀牌一枚女子雪橇銀牌和男子冰銅牌。

本次2022年北京冬奧會和殘奧會，藤校聯盟一如既往派出强大陣容，他們將代表美國或自己的國家參賽。從1924年首次代表藤校參加奧運會以來，始終保持最多學生運動員參加冬運會的達特茅斯學院，今年共有八名優秀冰雪運動員和兩名教練員代表美國隊參賽，名列藤校之冠，他們將參加冬季兩項、高山滑雪、越野滑雪、北歐滑雪、跳台滑、女子雪橇曲棍球等項目的角逐；康奈爾大學則貢獻了最多的外籍學生運動員，他們中的相當部分運動員將作爲康奈爾大學的國際學生，代表加拿大女子曲棍球隊。

此外，哈佛、耶魯、哥倫比亞、普林斯頓和布朗等大學也派出了不同數量的優秀運動員參加北京冬奧會，參加的項目包括北歐滑雪、雪橇曲棍球、雪橇、花樣滑冰等。