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第56屆華埠皇后吳喬西加冕 公主團亮相

記者謝雨珊╱華埠報導
新出爐的華埠小姐皇后公主團隊（右至左）第四公主美勤、第二公主韓淑如、皇后吳喬西、第一公主徐貴穎、第三公主金伯利及「最上鏡小姐」陳嘉淇 。（記者謝雨珊╱攝影）
新出爐的華埠小姐皇后公主團隊（右至左）第四公主美勤、第二公主韓淑如、皇后吳喬西、第一公主徐貴穎、第三公主金伯利及「最上鏡小姐」陳嘉淇 。（記者謝雨珊╱攝影）

第56屆華埠皇后公主團隊2月5日舉辦加冕典禮，新出爐的六位皇后和公主均到現場，接受上一屆皇后公主團隊加冕皇冠，象徵交棒。去年因疫情停辦，今年改以視訊方式舉行，並得到楊氏工程公司及各熱心商家的贊助。

新出爐的六位皇后公主分別為：皇后吳喬西（Chelsea Wu)、第一公主徐貴穎（Wendy Tu) 、第二公主韓淑如（ Shuru Han) 、第三公主金伯利（Kimberly Renee Low) 、第四公主美勤（Megan Anne Dalton Thompson)、及「最上鏡小姐」陳嘉淇（Selena Chen) 。

主辦單位羅省中華總商會的主席莊佩源表示，華埠小姐選美是華埠的傳統，旨在提供一個平台給女性代表華人社區擔任文化大使，同時透過他們參與各類活動宣揚中華文化。另方面也是透過各類活動，教育美國華裔青年為自己的社區服務。華埠小姐作為洛杉磯華埠形象大使，團隊積極參與各類公益活動，前往中國等地參觀訪問，以促進中美之間文化交流。

第56屆華埠小姐選舉的「華埠小姐皇后公主團隊」加冕典禮在華埠國泰銀行 (Cathay Bank) 停車場舉行。當天有眾多人士到場支持並與新的華埠小姐皇后公主團隊拍照留念。

第56屆華埠小姐皇后吳喬西。（記者謝雨珊╱攝影）
第56屆華埠小姐皇后吳喬西。（記者謝雨珊╱攝影）
第56屆華埠小姐皇后公主團隊與羅省中華總商會主席莊佩源（右四）合照。（記者謝雨珊...
第56屆華埠小姐皇后公主團隊與羅省中華總商會主席莊佩源（右四）合照。（記者謝雨珊╱攝影）

華埠 疫情 洛杉磯

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