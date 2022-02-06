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漢庭頓圖書館 華洋共慶春節

記者楊青／聖瑪利諾報導
民眾爭相與獅子合影沾喜氣。（記者楊青／攝影）
民眾爭相與獅子合影沾喜氣。（記者楊青／攝影）

「Beautiful! 」「Amazing! 」「Incredible!」聖瑪利諾漢庭頓圖書館大年初五舉辦農曆新年慶會，華洋共度中國春節，來自南加州各地的中華藝術和民俗表演隊伍連續上演將近八個小時的精彩節目，高潮迭起，博得觀眾和遊客由衷贊美和誠心祝福。

華洋民眾索要春聯。（記者楊青／攝影）
華洋民眾索要春聯。（記者楊青／攝影）

漢庭頓圖書館5日舉辦疫情以來最大規模的中國新年慶會，園內的中國古典園林流芳園、文化中心大草坪、檔案館和研究中心前廳以及熱帶植物園，都佈置成中國文化和民族表演舞台，舞龍舞獅、中國功夫、雜技、京劇、越劇、現場水墨繪畫和書法、寫春聯、與財神爺合影和中國民樂演奏，輪番登場。寫有「中華文化」、「四海同春」等鎏金漢字的大紅燈籠，沿著步道和小徑挂滿公園，歌聲、鼓聲和絲竹聲，夾雜著人們的歡聲笑語，迴蕩在圖書館花園的各個角落。

從上午9時開始，來自四面八方的華洋民眾一波波、一群群湧向漢庭頓圖書館，有數千個停車位的停車場早就亮出了「Full」告示牌，不少人只能將車子停泊在附近街區，走路幾百米沾沾中國年的喜氣。

聖瑪利諾陳美芳（右）一家三代當天一起到漢庭頓圖書館過年。（記者楊青／攝影）
聖瑪利諾陳美芳（右）一家三代當天一起到漢庭頓圖書館過年。（記者楊青／攝影）

在圖書館檔案館和文化研究中心前庭草坪上，上千民眾裏三層外三層，身穿節日盛裝的華人藝術家表演四川變臉和頂缸頂壺等民間雜技，看得許多洋人長大嘴巴，紛紛舉起手機拍照或錄影。來自托倫斯的托馬斯表示，當天他和太太來漢庭頓圖書館遊玩，巧遇中國年慶，「我們實在太幸運了，看到這麽多節目，以前都從來沒有看過。用嘴巴含住一根棍子耍那個茶壺，翻來覆去就是不掉下來，太厲害了」。他說，看中國藝術家表演，每一秒鐘都擔心那個漂亮的茶壺會掉下來，所以要錄下來，回去給父母看看。

漢庭頓圖書館新年慶會太極拳表演。（記者楊青／攝影)
漢庭頓圖書館新年慶會太極拳表演。（記者楊青／攝影)

「流芳園」更是一幅生機盎然的新春嘉年華圖。中式的亭臺樓閣與怪石水榭之間，書法、繪畫、寫春聯、絲竹演奏穿插其中。書法攤位前等待寫春聯的長隊繞了幾個彎，江南絲竹則吸引了許多情侶，深深被民樂感染。

早春二月，流芳園花紅草綠，引得遊人紛紛拍照。（記者楊青／攝影）
早春二月，流芳園花紅草綠，引得遊人紛紛拍照。（記者楊青／攝影）

當天的遊客中不少是華洋結合的家庭。來自蒙特利公園市的Sylvia張和洋人丈夫Tom都是表演義工，Sylvia表演太極拳，Tom則扮演財神爺，一路用中文向大家問候「恭喜發財」。「我學這幾個中文也不容易」，Tom笑言，每次扮財神爺，太太都要給他特別培訓，糾正發音，而且要説的順溜。每次他大叫恭喜發財，大家都特別高興，讓他感覺給別人祝福的同時，自己也沾上了新年的喜氣。

華人藝術家的雜技表演吸引眾多觀眾。（記者楊青／攝影）
華人藝術家的雜技表演吸引眾多觀眾。（記者楊青／攝影）

漢庭頓圖書館新年慶會6日（星期天）還有一天，從上午10時至下午4時，地點：聖瑪利諾市漢庭頓圖書館。

華人藝術家表演江南絲竹。（記者楊青／攝影）
華人藝術家表演江南絲竹。（記者楊青／攝影）

漢庭頓圖書館 聖瑪利諾 書法

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