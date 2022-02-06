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職員發送損中言論 內陸厄浦蘭學區調查

記者啟鉻／厄浦蘭綜合報導
圖為學生們在活動中。（學區臉書）
圖為學生們在活動中。（學區臉書）

南加州厄浦蘭學區（Upland USD ）針對一名職員向學生和家長專有社群發送不當言論進行調查。這名職員對學區慶祝農曆新年發表評論，其中包括有損中國及新冠疫情起源的內容，引起部分亞裔學生及家長擔憂和不安。

學區已經將道歉信於2月1日發布在學區網頁，以及Instagram、推特、臉書上，指出一名職員的資訊包括「麻木不仁和傷害性陳述」，通過學區內部使用的社群，令部分家庭感到「令人可以理解的不安」。通常學區教師利用專用「Remind App」通知學生和家長，有關班級作業及其它學校特殊安排。

職員的不當資訊發送到學區某小學，引發更大範圍的討論。學區發言人Liz Pinney-Muglia表示，該事件正在調查中，日後再進一步說明。

學區認為，受調查職員言論屬於個人行為，由學區人資處負責調查。學區發言人強調，個人行為對學區價值不會造成負面影響，學區使命和目標是以多元化為中心。

學區表示，亞裔傳統農曆新年慶祝活動持續半月之久，亞裔美國人都會慶祝這個節日，包括華裔、台灣人、越裔、韓裔等。在學區祝福農曆新年的文告中，希望每個人在新的一年幸福、成功及發財。

厄浦蘭學區共有14所學校1萬餘名學生，有443名全職教師。學區學生族裔構成包括白人佔23.5%、非裔7.7%、亞太裔7.1%、西裔57.1%，其他族裔不到1%。

學區致歉信。（學區臉書）
學區致歉信。（學區臉書）

學區 亞裔 社群

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