秦振國向華人社區拜年 治安政見當賀禮

核桃市市長秦振國（左）競選38區國會眾議員席位，惠提爾市議員Jessica Martinez（右）競選加州眾議員席位，相互支持。（記者楊青／攝影）

聯邦第38選區國會眾議員競選人、核桃 市市長秦振國（Eric Ching）大年初三向華人社區拜年，傳達競選理念，期望改良加州 現狀，有效遏制犯罪，打造安全社區，提升民生品質，重拾中小學教育 核心，為選區爭取福利，還百姓安居樂業的傳統生活。

來自華、日、韓以及拉丁裔和白人社區的代表當天與秦振國一起恭祝華人新年興旺，家庭安康，同時表達對近年加州在公共治安，公共教育等議題的關注。秦振國表示，包括加州的社會治安、懲治犯罪、中小學教育、傳統核心價值觀等等，都離人們的期望愈來愈遠，民眾安居樂業的基本訴求愈來愈難，這種狀況應該改變。

在地方公職服務十年，兩度擔任核桃市市長，他表示，核桃市數度成為全國「最適合居住的城市」，治安良好，財政盈餘，環境優美，可以成為加州的典範。他同時表示，持續兩年新冠疫情重創全美和加州經濟，在很多企業得到政府援助資金的同時，也有大批企業沒有得到應有的援助而倒閉，他將為企業的公平待遇而戰。

當天的拜年助選活動由美食達人林慧懿召集。她說，近年社區治安不靖，打砸搶很多，秦振國第一個站出來幫助市民，在核桃市社區的主要街道安裝攝像裝置，有效遏制犯罪。近年華人社團在核桃市舉辦國際級籃球賽，當地高中支持警察局的臨時安排，秦振國從中周旋協調，使雙方都選擇到合適的時間舉辦。

2022年加州選區重劃之後，秦振國從原來所在的聯邦39選區轉為38選區，避開了之前可能的對手，包括民主黨的華裔競選人陳介飛和共和黨韓裔金映玉。2022年初選登記截期3月11日，目前38區共和黨只有秦振國一人，民主黨也是現任桑切斯一人。