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看超級盃喝酒助興 千萬不要醉上路

【洛杉磯訊】
萬受矚目的超級盃，將於13日於洛杉磯進行，最便宜的門票已超過5000元以上。（Super Bowl推特）
萬受矚目的超級盃，將於13日於洛杉磯進行，最便宜的門票已超過5000元以上。（Super Bowl推特）

每年的「超級盃（Super Bowl）」都會導致各地醉酒駕駛數字上升。洛杉磯警察局4日提前提醒球迷，如果今年打算在美式職業足球（NFL）超級盃（Super Bowl LVI 2022）觀看派對上喝酒，要遵守安全駕駛規則，在比賽開始前安排好一名清醒的司機，以便比賽結束自己哪怕酩酊大醉也能安全回家。

今年的超級盃2月13日（星期天）下午將在英格塢的SoFi體育場登場，地主隊洛杉磯公羊（Los Angeles Rams），對決來勢洶洶的辛辛那提辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals），坊間傳説目前最低門票已超過5000元，最昂貴VIP每張票售價6萬5000元，加上附加費用後，恐達7萬8000元，球迷觀戰熱情可見一斑。洛杉磯縣警察局4日明確表示，為大家的安全，在今年超級盃周末期間，將派出更多警員和警車上街巡邏，攔檢飲酒和吸毒駕駛，預防醉駕和醉毒車禍。

洛縣警局發言人Robert Hill在4日的新聞簡報會上表示，如果您打算喝一兩杯，請事先聯絡好代駕服務，或請家人開車帶你回家，千萬別自己喝酒開車。

洛縣警局同時提醒公眾，酒精並不是唯一會造成損害的物質。大麻、處方藥和非處方藥都會影響駕駛人安全駕駛的能力，一旦發生車禍，害人害己。

隨著超級盃的到來，洛杉磯市警局額外增加數百警力，維持城市安●全。（KTLA電視台...
隨著超級盃的到來，洛杉磯市警局額外增加數百警力，維持城市安●全。（KTLA電視台）

超級盃 洛杉磯 警察

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