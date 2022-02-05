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超級盃防狂歡變鬧事 洛警高度警戒

編譯組╱綜合報導
49人隊球迷Daniel Luna遇襲，仍然昏迷。（ABC）
49人隊球迷Daniel Luna遇襲，仍然昏迷。（ABC）

職業美足NFL的第56屆超級盃即將在洛杉磯舉行，從聯邦到地方的警力無不高度戒備。不過1月30日在SoFi Stadium外還是發生暴力衝突事件，一名舊金山49人隊球迷遭到毆打，目前仍在昏迷之中，但警方已經逮捕疑犯。

洛杉磯的球迷素以賽後狂歡聞名，因此超級盃相隔近30年再度於洛杉磯舉辦，各路警力無不嚴陣以待，深怕洛市再度變成修羅場。上自聯邦特勤局，下至洛縣警局都說他們已經完成部署，聯手齊心對應可能的衝突。

洛市警局也強調，1300位因為新冠而必須隔離的員警已經回到崗位，另外還從外地增調了數百名員警，加上各類事件的預案都已準備妥當，應能防止喜事變悲劇。

不過，就算警力大幅加強，但是1月30日在SoFi Stadium舉行的NFC冠軍決賽還是發生憾事。一名應為舊金山49人隊球迷的男子遭到應為洛杉磯公羊隊球迷的男子毆打成傷，目前仍在Harbor-UCLA Medical Center，但是傷者仍處於昏迷狀況，沒有惡化但也沒有好轉。

49人隊球迷為40歲的Daniel Luna，他在當天下午4時被人發現倒臥在球場的停車場，臉部與胸部受創。警方事後調閱監視錄影，發現公羊隊球迷、33歲的Bryan Alexis Cifuentes涉有重嫌，訊問之後將他帶逮捕，但他已以3萬元交保。

洛杉磯 超級盃 舊金山

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