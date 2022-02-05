雇主付工薪要謹慎「付對」比「付多」重要

林大衛特別為商業主舉辦了兩場缐上商業講座，分別爲2月4日及25的周五，時間下午1點30至3點。（線上截圖）

加州 州長紐森去年10月簽署了《不再沉默法案》（Silenced No More Act ），以保護那些公開談論騷擾和歧視的員工，即使他們已與雇主簽定保密協議 (NDA)。這項法律將於2022年持續，也就是說，加州員工若因為說出基於種族、宗教、性取向、性別、年齡等受到歧視，將受到法律的保護。

勞工 法律師徐家鐳4日在林大衛保險團隊舉辦的線上商業講座，分享2022年最新的勞工法新知。徐家鐳表示，根據2022年新勞工法，基於《不再沉默法案》，雇主遭勞工提告時，可以與員工和解，但不能因有關任何種類歧原因簽署保密條款。若雇主跟勞工有非訴訟的離職協議或保密協議，2022年1月1日以後，任何員工受到雇主歧視或報復性騷擾等事件都不能保密，員工在受到政府調查時，也不受簽訂保密協議所限制，可以談論騷擾和歧視。

新勞工法也要求雇主，必須保留離職員工及雇用申請者的資料長達四年。如有訴訟案件，則必須有義務保留員工資料從訴訟開始到結束。蓄意扣薪、欠薪或無理不付員工薪水的雇主，如果超過950元以上，2022年開始很可能遭檢察官以「重大盜竊進行刑事起訴」，這也包括了合約工欠薪。徐家鐳呼籲加州雇主，在加州要想不被員工告，在支付薪水要謹慎應對，應該是要「付對」，而不是「付多」。付多沒有付對也很可能官司纏身。

2022年有一些產業工作，不再受到AB-5法案的ABC檢驗束縛，包括保險業處理人、建築業承包商業、指甲美容、報紙派送業。也就是說這些業者可以較為放寬式的雇用合約工。另一項重要法律是，自2022年1月1日起，加州25名員工以下公司，最低薪資為14元，而加州25名員工以上公司，最低薪資有15元。洛市宣布2022年7月1日起，基本工資將由時薪15元，增加為16.04元。

新冠疫情尚未結束，很多雇主及雇主仍遇到許多因確診衍伸出來的問題。許多雇主都碰過不打疫苗 的員工。但根據加州勞工法，員工不得因爲員工沒打疫苗將其開除。徐家鐳建議雇主可遵循四個步驟，第一、詢問員工是否基於醫療理由不打疫苗；第二、詢問是否基於宗教理由不打疫苗；第三、基於以上理由，讓未接種疫苗員工上班，是否會造成感染危險；最後，雇主有無最後其他職場配合方案？這包括減少上班時數、遠距上班等方案。

由於omicorn讓疫情再次嚴峻，州長紐森近日也要求雇用26人或以上員工的業主，需提供員工最多80小時的新冠帶薪病假。除了自身染疫外，若為照顧染疫家人也適用。