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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

去年10萬人投訴…買車受騙盲點 同族裔低頭款

記者楊青／洛杉磯報導
聯邦貿易委員會金融事務律師Daniel Dwyer。(會議視頻截圖)
聯邦貿易委員會金融事務律師Daniel Dwyer。(會議視頻截圖)

「不要以為頭款少就賺到」，「不要以為廣告優惠就是你的」，「不要以為說同樣語言的銷售商就不會騙你」，聯邦貿易委員會（FTC）4日與少數族裔媒體服務中心聯合舉辦「汽車購買和租賃欺詐防禦」專題簡報會，提醒民眾新年買車和租賃汽車提高警惕，避免成為欺詐受害人。

聯邦貿易委員會金融事務律師Daniel Dwyer表示，購車是美國人最大的消費之一，購車欺詐也是全美消費者協會受理的第四大經濟欺詐來源。汽車購買以及購買貸款中可能存在的欺詐行為。由於購車昂貴而且手續複雜，導致很多人希望從中牟利。他說，去年全美有10萬人投訴購車欺詐，包括2020年本田汽車欺詐案、亞利桑納和新墨西哥州的虛假宣傳、部分地區向少數族裔消費者收取額外購車費用等等。此外不少消費在首付和貸款上遭受陷阱，一些人不幸購買到紅色警報汽車，花錢買到報廢車，還受到貸款公司的追討。

Dwyer表示，無論是買新車或二手汽車，都要提前做好研究。瞭解自己預算多少，想要什麽樣的汽車，而且需要貨比三家。找到心儀的車型後給經銷商打電話，確定門店有實體汽車可以查看，同時也要問好門市汽車價格，在以書面形式獲得門市價，再去現場進行查看。因為很多時候經銷商會先給一個價格，但當人到現場時卻會是另外一個較高的價格，或者告訴你現在沒有這個車，給你推薦另外汽車，導致你支付更多的價錢。此外，也要注意經銷商的銷售廣告，因為很多廣告有附加條件，其中可能有陷阱，比如會有幾個月後就突然上升的月付金額，或者有哩程限制，或只提供給剛出校門的大學生。

如果要貸款，最好事先獲得銀行審批，再前往車行，否則如果需要經銷商來提供貸款選項，就可能隱藏陷阱。同時在購車或租車時還需先要瞭解自己的信用積分，對自己可能獲得的貸款利率心中有數。

明尼蘇達中部法律援助機構律師Elizabeth C. Goodell表示，不少新移民喜歡到自己同語言的車行買車，但近年很多欺詐案正好就出現在「同胞」之間。最近一名拉丁裔購買者向同族裔經銷商買車，支付了2000元首付，貸款利率卻高達20%，汽車一回家沒多久就開不動，結果受害人想討回公道，卻無奈手續漏洞百出，維權未果。

專家們表示，如果民眾發現自己購買汽車受騙，可報告工商管理部門或消費者協會，他們會將相關投訴發佈給政府調查部門，如果發現欺詐有一定模式，聯邦貿易委員會立案展開調查。

明尼蘇達中部法律援助機構律師Elizabeth C. Goodell。(會議視頻...
明尼蘇達中部法律援助機構律師Elizabeth C. Goodell。(會議視頻截圖)

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