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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

抵制北京冬奧 人權組織中領館前演諷刺劇

洛杉磯訊
示威人士在中領館外上演街頭諷刺劇。（主辦單位）
示威人士在中領館外上演街頭諷刺劇。（主辦單位）

在美國和部分歐洲國家實施外交抵制的情勢下，2022年北京冬奧會開會。聲稱代表藏人、維吾爾人、香港人、台灣人等群體的15個人權組織，3日下午在中國駐洛杉磯總領事館外抗議集會，社團領袖發表演講，上演街頭諷刺劇，抗議中共迫害人權，呼籲抵制北京冬奧會。

視頻來源：主辦單位提供

2月3日下午3時左右，由 15 個人權組織組成的聯盟，在洛杉磯中領館外遊行和集會，聲援全球不支持北京冬運會運動，節目包括演講、街頭劇，抗議和嘲諷中共政權和北京奧運會。示威者大多是主張藏獨、台獨、疆獨的人士，他們舉著雪山獅子旗、WTC台灣旗、藍色星月旗等，以及聲援香港民主運動的藍底白字橫幅等。

國際西藏網絡指導委員會董事陶丹卓（Tao Dhamcho）將北京 2022 年冬奧會稱為「中共的種族滅絕運動會」，他進一步指出，「北京 2022 年冬奧會及其由 NBC 和其他媒體團體進行的轉播，將使中國政府的殘暴鎮壓政策和惡劣的人權紀錄合法化。」

南加州藏人協會副會長 Karma Gelek 表示，「種族滅絕必須是紅線。 如果我們讓中國擺脫維吾爾族種族滅絕及其反人類罪行的責任，中國就會有膽量做壞事。 我們必須譴責中共和種族滅絕」。

聖塔芭芭拉西藏之友主席楊凱文說，中國當局一直在對維吾爾人、藏人、少數民族和所有獨立信仰團體的宗教信徒，進行大規模的虐待和迫害。

部分示威人士上演了街頭諷刺劇，有人戴上枷鎖鐐銬跪在地下，有人穿著解放軍制服手持棍棒，迫害異議人士；有人發表演講，稱香港一夜變天，從一國兩制變成一國一制，喪失了民主，人民決不能沉默忍受等。

人權團體在洛杉磯中領館外集會抗議中共迫害人權。（主辦單位）
人權團體在洛杉磯中領館外集會抗議中共迫害人權。（主辦單位）

北京冬奧 中共 香港

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