醫護染疫無症狀 未隔離不能繼續上班

沒有經過隔離期， 無症狀感染醫護人員不能繼續工作。（Unsplash.com）

由於Omicron變體激增，加州 醫療系統經歷嚴重的人員短缺，州政府上個月曾暫時允許無症狀感染的醫護人員繼續工作，洛杉磯縣也是同樣的政策。但如今疫情 趨緩，這項爭議的指導方針1日（周二）到期，在未經隔離的情況下，已感染的無症狀醫護人員將不能再重返工作崗位。

加州公共衛生局上個月發布指南，允許新冠病毒檢測 呈陽性或接觸過病毒的醫護人員，在無症狀且佩戴N95口罩的情況下即刻返回工作崗位，無需隔離和再檢測。根據聯邦衛生部 （DHS）的數據，當時約有三分之一的加州醫院報告嚴重的人員短缺。

該指南當時引發全州的強烈反對，醫護人員舉行抗議活動公開反對新規定，他們認為新規使患者和醫護人員都處於危險之中，代表醫護工作者的工會團體譴責這項指導方針。

州政府官員日前表示，這項規定於1日到期，他們看到了積極的跡象，表明疫情正在全州範圍內放緩傳播速度，因此不再需要針對醫護人員的寬鬆隔離指南。公衛局表示，雖然目前的新冠和非新冠患者仍超出醫療系統的正常容量，但增加的醫護人員已改善加州許多地區的人員配備挑戰，因此不再需要這項臨時指南。

儘管如此，加州許多醫院仍然很緊張。衛生部門上周五指出，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）重症監護室已達到或接近極限容量，啟動了允許將患者轉移到其他醫院的協議。

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)表示，加州已採取措施應對病例激增和不斷變化的動態，將遵循科學方式來度過最新的激增，包括接種疫苗和加強免疫，這是保護自己免受病毒感染的最安全方法。