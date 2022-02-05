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免費新冠檢測劑 洛縣這14個圖書館也可以領

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣政府日前推出的免費檢測劑領取項目將擴大範圍實施，領取地點另加14個縣立圖書館。（美聯社）
洛杉磯縣政府日前推出的免費檢測劑領取項目將擴大範圍實施，領取地點另加14個縣立圖書館。（美聯社）

為了讓更多民眾可以方便取得新冠檢測試劑，洛杉磯縣政府日前推出的免費檢測劑領取項目將擴大範圍實施，領取地點除了日前固定的13個地點外，將擴增14個縣立圖書館。根據數據顯示，擴增計畫將為每日增加7000個免費的檢測劑，供需要民眾領取，先到先得。不管有無保險，民眾均可前往領取，但每人只能領一盒，一個家庭最多只能領兩盒。

民眾可在開放時間自行前往，無需預約。領取到檢測劑後，可在自家或車上進行檢測，將檢測劑在三天至五天內帶回現場，由現場人員蒐集一併帶回實驗室。與許多其他家用篩檢劑不同的地方在於，洛縣提供的檢測劑為PCR核酸檢測，並非快速抗原檢測（antigen）檢測劑，因此檢測結果需在24小時至48小時內才出爐。

部分不方便前往領取檢測劑的民眾，可透過洛縣另外推出的「試劑盒蒐集」項目，申請將戳鼻子檢測劑透過郵寄方式寄到家中。目前為止，民眾在洛縣共提供29個免費領新冠檢測劑發放處，擴增的14個縣立圖書館包括：Rosemead Library、West Hollywood Library、Lennox Library、Lawndale Library、San Fernando Library、Huntington Park Library、Lynwood Library、Pico Rivera Library、Sunkist Library、AC Bilbrew Library、Los Nietos Library、Norwood Library、Acton Agua Dulce、South Gate Park。詳情可上洛縣官網查詢https://covid19.lacounty.gov/la-county-pick-up-testing-kit-program/。

檢測 洛縣 圖書館

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