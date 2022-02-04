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洛縣死亡率 新冠病例超冠心病 老人和未打疫苗者風險高

【洛杉磯訊】
新冠疫情上升為洛杉磯縣主要死因，老年人和未接種疫苗者面臨嚴重風險。（本報資料圖）
新冠疫情上升為洛杉磯縣主要死因，老年人和未接種疫苗者面臨嚴重風險。（本報資料圖）

新冠疫情（COVID-19）上升為洛杉磯縣主要的死亡原因，老年人和未接種疫苗的居民，仍面臨嚴重風險。據洛杉磯縣公共衛生局2月3日數據，當日有1萬548例新增陽性病例、 96例新增死亡。

在2020年3月1日至2021年12月31日期間，洛縣死於新冠肺炎人數，已超過冠心病（coronary heart diseases）的死亡人數（2萬1513人），冠心病以往歷來是洛縣的主要死因。在同期22個月中，記錄了3422例肺炎和流感死亡病例，與COVID死亡人數相比，死亡人數要少得多。

根據死亡證明數據，12月份有396人死於COVID-19，而死於肺炎或流感的只有163人。儘管有疫苗可用，而且Omicron占主導地位，通常導致的疾病不如以前的變種嚴重，但COVID-19的死亡人數繼續遠遠超過其他呼吸系統疾病導致的死亡人數。

隨著最近的激增病例繼續消退，年長者和未接種疫苗的居民，繼續成為入住重症監護室 (ICU) 甚至死亡的最大風險。

截至2月1日，7天平均患COVID重症監護室入住者，僅從760人略微下降至740人，比前一周下降了3%。同時，在所有 COVID 陽性住院患者中，20% 需要重症監護室級別的護理，而前一周為17%，14% 需要呼吸器，而前一周為12%。

在入住重症監護室的 COVID-19病患者中，65歲及以上的人口為大多數占53%； 50-64 歲的中老年人口占27%；30-49 歲中青年人口占13%；18-29 歲青少年為 4%；18歲以下少年僅 2%。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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