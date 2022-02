超級盃13日開打 9大看點別錯過

NFL超級盃的場地SoFi Stadium,工人正在緊鑼密鼓地趕工。(Getty Images)

職業美式足球NFL 今年的冠軍決賽,第56屆超級盃 13日將在SoFi Stadium舉行,由地主隊洛杉磯 公羊(Los Angeles Rams),對上來勢洶洶的辛辛那提辛辛那提孟加拉虎(Cincinnati Bengals)。雖然洛杉磯曾經舉辦過多次NFL決賽,但是上次的超級盃盛事已是1993年的第27屆了,這次再度舉辦將是本世紀以來的第一場NFL大賽。以下是觀賽重點:

・開賽時間:美西時間下午3時30分。

・那些頻道可以觀賽:NBC與Telemundo。

・那些廣播電台可聽轉播:Westwood One、SiriusXM NFL Radio、NFL Game Pass與TuneIn。

・網路轉播?Peacock、NBCSports.com網站,NFL、NBC Sports、Peacock、Telemundo與Yahoo Sports的app。

・賽前表演何時開始?Super Bowl LVI Pregame Show美西時間上午10時開始、預計長達五小時,NBC與Peacock都會轉播,Telemundo頻道則要等美西時間下午2時開播。

・國歌主唱人是蓋頓(Mickey Guyton),另外空軍為紀念成軍75年周年,也將同時派機飛越球場上空。

・賽前表演陣容堅強,包括R&B歌手潔妮愛子(Jhené Aiko)演唱America the Beautiful,與福音雙人組Mary Mary,洛杉磯愛樂(Los Angeles Philharmonic)的年輕樂手也將表演Lift Every Voice and Sing。

・中場表演同樣陣容堅強,嘻哈樂手Dr. Dre、饒舌歌手阿姆(Eminem)、拉馬爾(Kendrick Lamar)、說唱歌手Mary J. Blige、史努比狗狗(Snoop Dogg)都將連袂登場,這些藝人合計拿下44座葛萊美獎,22張專輯登上Billboard榜首。Jay-Z的Roc Nation也參與製作這場歷史天秀。

・票價多高?目前最便宜的票4000元,而且不含手續費,好的座位則要上萬元。停車費也可能要好幾百元。