我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

超級盃13日開打 9大看點別錯過

編譯組／綜合報導 
NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty Images）
NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty Images）

職業美式足球NFL今年的冠軍決賽，第56屆超級盃13日將在SoFi Stadium舉行，由地主隊洛杉磯公羊（Los Angeles Rams），對上來勢洶洶的辛辛那提辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。雖然洛杉磯曾經舉辦過多次NFL決賽，但是上次的超級盃盛事已是1993年的第27屆了，這次再度舉辦將是本世紀以來的第一場NFL大賽。以下是觀賽重點：

・開賽時間：美西時間下午3時30分。

・那些頻道可以觀賽：NBC與Telemundo。

・那些廣播電台可聽轉播：Westwood One、SiriusXM NFL Radio、NFL Game Pass與TuneIn。

・網路轉播？Peacock、NBCSports.com網站，NFL、NBC Sports、Peacock、Telemundo與Yahoo Sports的app。

・賽前表演何時開始？Super Bowl LVI Pregame Show美西時間上午10時開始、預計長達五小時，NBC與Peacock都會轉播，Telemundo頻道則要等美西時間下午2時開播。

・國歌主唱人是蓋頓（Mickey Guyton），另外空軍為紀念成軍75年周年，也將同時派機飛越球場上空。

・賽前表演陣容堅強，包括R&B歌手潔妮愛子（Jhené Aiko）演唱America the Beautiful，與福音雙人組Mary Mary，洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）的年輕樂手也將表演Lift Every Voice and Sing。

・中場表演同樣陣容堅強，嘻哈樂手Dr. Dre、饒舌歌手阿姆（Eminem）、拉馬爾（Kendrick Lamar）、說唱歌手Mary J. Blige、史努比狗狗（Snoop Dogg）都將連袂登場，這些藝人合計拿下44座葛萊美獎，22張專輯登上Billboard榜首。Jay-Z的Roc Nation也參與製作這場歷史天秀。

・票價多高？目前最便宜的票4000元，而且不含手續費，好的座位則要上萬元。停車費也可能要好幾百元。

NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty...
NFL超級盃的場地SoFi Stadium，工人正在緊鑼密鼓地趕工。（Getty Images）

NFL 洛杉磯 超級盃

上一則

周末這樣玩／這26畝地 罕見植物盡在其中

下一則

疑為華人治療師 頻出拳毆打自閉女 視頻全記錄

延伸閱讀

CNN查克爾「祕交」高樂斯特「早就是公開祕密」

CNN查克爾「祕交」高樂斯特「早就是公開祕密」
NFL史上最佳四分衛 布雷迪官宣退役

NFL史上最佳四分衛 布雷迪官宣退役
坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役

坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役
超級盃最便宜門票 已破5000元

超級盃最便宜門票 已破5000元
備戰超級盃 洛市警局增派數百警力

備戰超級盃 洛市警局增派數百警力
超級盃南加州SoFi球場開打 門票超級貴 一張8萬元

超級盃南加州SoFi球場開打 門票超級貴 一張8萬元

熱門新聞

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村