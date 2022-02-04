南加大中國留學生 春晚迎虎年

圖為參加晚會的（右起）河濱加州大學CSSA2022年度主席李鴻宇、美西南CSSA2022年度主席錢天慧、南加大CSSA2019年度主席張谷雨、南加大CSSA2022年度主席劉阿錦、全美中華青年聯合會會長任向東。（主辦方提供）

南加州大學 中國學生學者聯誼會（ UCS-CSSA ）1月30日晚主辦2022「虎虎生威迎新歲」春節聯歡晚會，中國留學生 在新春佳節，表達對北京冬奧會最美好祝願，為運動健兒加油。

全美中華青年聯合會表示，活動在南加大 Bovard Auditorium舉辦。南加大中國學生學者聯誼會2022年度聯席主席蔣心宜、劉阿錦致辭，感謝團隊和表演者在課業繁忙之餘，承擔策劃排練，並向全校數千名中國留學生拜年。

晚會在TEA & R古風樂隊融合傳統與現代的「吳王傳」原創歌曲中拉開序幕，曾經在北京居住八年的艾傑西表演脫口秀，讓學生們從「老外」流利中文，見識中國相聲功力。還有張本然、陶楚妤歌曲串燒，以及管福瑞、張介澤、郭雙嘉三位學生的說唱串燒，還有同學表演串燒舞蹈、歌曲彈唱，都讓觀眾報以熱烈掌聲。

其他精彩節目還有中國傳統樂器演奏、幽默脫口秀、五號門劇社小品，男女合唱「我的祖國」、「難忘今宵」，都是留學生們熟悉的經典歌曲。演出期間，台上表演者與台下觀眾互動，氣氛熱烈。

晚會總導演汪心怡是南加大商學院四年級學生，在CSSA服務四年。副導演孫寧飛就讀商學院三年級，曾導演去年農曆牛年線上春晚及2020年中秋晚會。

參加晚會的還有，美西南中國學生學者聯誼會CSSA2022年度主席錢天慧、河濱加州大學中國學生學者聯誼會年度主席李鴻宇、南加大CSSA2019年度主席張谷雨、全美中華青年聯合會會長任向東等。