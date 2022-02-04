爾灣慶虎年 松柏會200人同歡 市長議員出席 喜氣洋洋

爾灣市政府與爾灣松柏會合辦農曆新年午餐會，市長及市議員到場向各族裔居民祝賀。（本報記者／攝影）

爾灣 市政府與爾灣松柏會合辦的虎年農曆新年慶祝會，2日上午在湖景老人中心 盛大舉行，爾灣市市長康恩(Farrah Khan)、副市長郭正明(Anthony Kuo)，市議員艾格倫(Larry Agran)、金太美(Tammy Kim)、市經理祁志豪(Oliver Chi)及警長肯特（Michael Kent）應邀出席，與200餘位各族裔居民共聚一堂，以中式午餐及表演節目歡慶農曆新年。

爾灣市副市長郭正明（左）及市議員金太美(右，)依傳統習俗致贈開運紅包給瑞獅。（本報記者／攝影） 爾灣松柏會捐贈3000元感謝市府支持，由胡安瀅（左起）、張訓曾、陳恩鈞代表松柏會，將捐款支票交給市府社區服務部門主管Denise Bennett、Amber Castrey及 Cory Hilderbrand。（本報記者／攝影）

這場別開生面的農曆新年慶祝會，在疫情逐漸緩和之際如期舉行，受到熱烈期待，20元的午餐券被居民預訂一空，當天各族裔居民盛裝出席，其中還有許多人穿著傳統中式服裝，顯得喜氣洋洋。

爾灣松柏會由理事長陳恩鈞、共同會長張訓曾、胡安瀅代表，捐出當日盈餘3000元給老人中心，以感謝市府長期提供松柏會舉辦月會及各項活動的場地。應邀出席的貴賓還有橙縣華人 商會會長吳正中、亞美老人服務中心創會會長馬在莊、爾灣松柏會前會長汪亞英、爾灣市年長居民委員Bill Sandlin、Greta Jacobs、Rachel Owen及爾灣市府多位主管。

慶祝農曆新年午餐會由胡安瀅以英語主持，安排爾灣青少年舞龍舞獅隊、川劇變臉、胡安瀅、陳美雲、阮雅倫演唱懷念老歌、張仁龍演奏二胡「賽馬」、金玲舞團及Jenny Chen拉丁舞團等精采節目，爾灣松柏會並提供紅包及抽獎禮物，與會者親身體驗農曆新年習俗，互道恭喜發財，共享華人迎接虎年的祝福。