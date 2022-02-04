洛城新語／EDD的錢 如此好騙？

加州 就業發展局（EDD）上任僅一年的局長沙恩茲，日前宣佈辭職。沙恩茲曾在EDD深受失業救濟金詐騙 之苦時臨危受命；但她離開之時，EDD再次爆出被騙醜聞。身為納稅人不禁想問，EDD的錢，為何如此好騙。

沙恩茲的離開，標誌著EDD在兩年時間內，已三次更換掌門人。儘管州長紐森 在她離開之時，給予讚揚評價；稱其領導EDD實施重要改革，更好的為加州勞工提供服務，並在防止欺詐與追究不良行為者方面有所表現。

不過這些誇獎的話，難掩EDD在沙恩茲領導之時，仍陸續爆出被詐領失業救濟金的醜聞，甚至出現過聯邦參議員范士丹也被冒名詐騙加州政府寄送支票的案例。近期EDD更是發現另一種被欺詐案件，詐騙者通過冒充醫師行騙，EDD發現在34萬5000宗索賠申請中，約98%的索賠案屬於欺詐。對於本案，EDD無法給出具體的損失金額。

每一個合法納稅人，看到辛苦繳納的稅金，因當局疏忽，流入騙子口袋，已是十分痛心。更讓人難過的是，EDD在追查詐騙案件時，會連帶凍結部分合法的索賠人權益，讓他們在遇到困難時，得不到應有的幫助。

誠然EDD的疏失有一定的客觀原因，在紐森發佈全國第一個全州範圍的居家避疫令後，該部門收到2640萬份失業救濟金申請。如此龐大的申請，的確讓該部門不堪重負；但部分錯誤卻顯得太過低級。例如前文所述的范士丹案例，讓人不禁想問，EDD的僱員是不是來者不拒、照單全收，完全沒有審核過程。而據部分申領失業救濟金的華人爆料，審核的確非常簡單。每周上網填表即可，根本沒人來查。

前期申請「放水」所造成的嚴重後果，或許EDD方面根本沒有考量。巨額被騙金額出爐以後，想要進一步審計已通過的申請，判斷其是否合法，並追討被欺詐部分的損失，將非常困難。不僅工作量成倍增加，追查也會曠日持久。EDD的數據顯示，在發出的140萬要求補充材料，證明符合資格的回件中，約有110萬仍處於待處理狀態。還有EDD工會的成員向媒體爆料，針對補件的審核，EDD也沒有標準化的程序。一邊是不斷湧入的新申請，一邊是針對舊申請的審計等工作，想不超負荷都難。

沙恩茲在2021年臨危受命，在加州EDD長期受到詐欺與延遲付款困擾之際擔任局長；她的成績或許紐森滿意，但對於普通納稅人來說，想要予以表揚真的好難。衷心希望她的繼任者，2020年來一直在EDD擔任副局長法里亞斯，能帶領EDD走出混亂，不至於再讓納稅人看到錢被亂發的心寒。