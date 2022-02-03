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華女測陽性本無礙 中國父母大驚小怪

本報記者╱洛杉磯報導
華女新冠檢測陽性，嚇壞中國父母。圖為洛杉磯的一家臨時檢測站。 （記者邵敏╱攝影）
華女新冠檢測陽性，嚇壞中國父母。圖為洛杉磯的一家臨時檢測站。 （記者邵敏╱攝影）

洛杉磯居民周女士近日感染新冠病毒，雖為輕症，卻嚇壞了遠在中國的家人，父母一天十幾個來電，催周女士趕緊住院接受治療，千萬不能耽擱。周女士感慨，對待疫情截然不同的態度，讓她和國內親友無法交流，她甚至後悔將感染的事告訴父母。

周女士的同事1月初新冠檢測呈陽性，並出現明顯的感染症狀，作為同在一個辦公室的親密接觸者，周女士最初雖無任何症狀，但也馬上做了快速檢測，結果也是陽性。周女士說，「我測出陽性後，第一時間告訴國內的父母，他們在電話那頭都嚇壞了，讓我趕緊住院治療，還給我發了一大堆注意事項。」

在中國防疫清零政策的大環境下，周女士的父母對新冠談虎色變，表示在國內如果發現一個感染病例，整個小區都可能被封鎖，同時陽性感染者也會被集中隔離並接受治療。但周女士覺得，美國每日驚人的新增數據已讓自己對疫情麻木，特別最近一段時間身邊感染病例眾多，雖不曾想到自己會感染，但因症狀輕微，她並沒有驚慌，「我後來只是感覺有些疲倦、嗓子痛，像我這樣的輕症患者，只需在家隔離即可，根本無需就診。」

父母對周女士只是採取自我隔離的措施非常不理解，他們擔心不及時就診，將帶來難以預料的後遺症。周女士說，因為父母擔心，自己的心理狀態竟發生奇妙的變化，「本來沒覺得什麼，但爸媽緊張，我突然也覺得自己是個病人了，感覺很累，睡到第二天下午才起床，睡醒了再做一次檢測，居然轉成陰性了。」

轉陰的結果並沒有讓父母寬心，他們依然堅持讓女兒盡快住院治療。周女士感慨，中美兩國對待疫情的處理方式完全不同，導致她跟國內的親友無法溝通，「我後悔將檢測陽性的事告訴家人，讓他們在國內瞎擔心，每天催得我煩。」

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民趙小姐也有同樣的感受，疫情近兩年來，居住在中國的父母每天打電話，都會叮囑她不要出門。最近美國疫情再次升溫，父母心急如焚，讓趙小姐趕緊買機票回中國，放棄美國的工作。

趙小姐的母親覺得中國現在最安全，清零政策讓大部分百姓不會有感染風險。但趙小姐認為，清零採取的封城政策並非長久之計，哪天輪到父母居住的城市也面臨封城，生活工作將帶來諸多不便。趙小姐無奈地說，「我和父母交流兩國對待疫情的不同方式，結果各持己見，還在電話中發生爭執，我也不願再跟他們辯解。 」

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