「中國新年」用法引發爭議

拜登總統、國務卿布林肯、加州州長紐森1日都推文或發表賀詞，向全美或加州亞太各族裔民眾祝賀「農曆新年」(Lunar New Year)。請注意，他們用的詞不是「中國新年」(Chinese New Year)。

華人說「中國新年」很自然，也很習慣，因為多數人從懂事起，年年說過中國新年，以有別於西曆的元旦新年，已是約定俗成；可能連主張台灣獨立、排斥中國的人不經意間會脫口而出說「過中國年」或「過咱的新年」。這就是文化的滲透力和潛移默化。

但近年隨著大陸提倡民族主義，甚至用它作外交武器，「中國新年」一詞變成爭議詞。今年南韓、越南 都發生新年「去中國化」的運動和言論。

隨著農曆新年到來，有韓國教授宣稱要發起運動，在農曆新年英文譯法必須去掉 Chinese，韓國民間團體網路外交使節團(VANK)響應。

越南政府2月1日(農曆大年初一)晚間也在政府網站發布「越南農曆春節的起源與意義」文章，指根據越南民間流傳故事，推論農曆春節起源於越南，早在中華三皇五帝時期前已有。這無疑在辯說，新年並非起於中國或中原，越南早就有，自然不承認它叫中國新年。

但聯合國去年和今年的紀念郵票，還是用「Chinese Lunar Calendar(中國農曆)」，稱為中國新年。南韓VANK因此向聯合國發抗議信，要求改為「 Lunar New Year」。

中國大陸網上自然充滿一片撻伐聲音，甚至把韓國、越南都曾是中國歷史上的領土或藩屬國，搬出來論證一番，證明「中國新年」用法沒錯。

站在文化多元化、族裔相互尊重等立場，尤其在美國，稱「中國新年」確實不適宜。因為過農曆新年的族裔或國家，包括韓國、越南和日本 ；日本西化程度最高，但天皇明仁在農曆新年會公開用書法寫「新正」兩字，向日本人賀年，它和閩南語的「新年」發音一樣。

東南亞國家如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓等國的華裔 ，同樣也過農曆新年。他們雖有華人血統，但已是第N代華裔，自我政治認同屬不同國籍，如何強迫他們說自己是中國人，過中國年？

農曆新年是根據地球與月球的運轉關係，推定新一年的開始，曆法並非中國的專利。網上有人說，農曆新年屬於全世界，說得很有道理。

反觀中國近年民族主義高漲，好像什麼事都要出頭，所以把農曆新年也據為己有，其他族裔自然不高興。而中國官方並未表態，只是民間這種強壓人的氣勢，可能反而引發各國反感。

自川普執政推動「反中遏制中國」政策迄今，中國常被批評國際上酒肉朋友很多，真心的朋友太少，中國新年的爭議增添小插曲。身在美國的華裔不容許其他族裔霸凌我們，同樣我們也該尊重其他族裔，「農曆新年」用法很好，何必強稱是「中國新年」，讓同屬亞裔的其他族裔感覺未被尊重？