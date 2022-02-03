疫情2年後重來 部份民眾：真累了

Twiggs Bakery & Coffeehouse的糕點師傅正在準備蛋糕。（聖地牙哥聯合論壇報）

2020年當新冠疫情 剛發生時，大家以為2022年一切就會恢復正常。但是當2022年真的到來時，卻赫然發現新冠病毒出現Omicron病株，而且傳染力更強。2020年做過的事，2022年又得重新再來一次，各行各業都有這般的似曾相識的既視感（déjà vu）。

Twiggs Bakery & Coffeehouse的老闆Dan Stringfield最近在Instagram上的貼文引發熱烈回響。他說，他現在得跟「從頭再來一次」努力對抗，因為就跟2020年一樣，本來要舉辦的婚禮因為防疫 而延期，所以做好的蛋糕突然沒人要了。「我們都要再煎熬一次，只是這次大家內心都已經死透透了。」

Dan Stringfield說，最近幾周店裡至少有八個生日蛋糕預約被取消，「雖然不會因此倒店，但這種還要重來一次的感覺，真的讓人很不舒服。」

同樣讓人不舒服的還有，雖然沒人再去搶衛生紙，餐廳、戲院也照常開放，但那種新冠永遠不會退散的不舒服感覺，卻讓2022年的到來讓人興奮不起來。

National Alliance on Mental Illness聖地牙哥 與帝王縣分部執行長Cathryn Nacario說，久久不散的疫情已經讓大家的疲累感達到最高峰，且防疫規定變來變去，更加讓人浮躁。聖地牙哥的精神科醫師Michelle Carcel說，她的病患已多到極限，因此好幾個月內都不能再接新病人了。

正念雖然可以安定心神，但反諷的是，現在再參加團體正念課只會增加感染風險。Dharma Bum禪寺的住持Jeff Zlotnik說，他們曾經有17個月改為線上授課，去年7月才好不容易恢復團體課，但上周開始又要停課了，但是參加的15名學員卻紛紛感謝他的決定，讓他們真的「身心健康」。

對於學齡孩童來說，疫情的反覆特別難熬，因為學習進程不斷被打斷，家有小孩的神經生理學者Joanna Savarese對此感觸特深。她說，過去兩年，小孩都不知道穩定二字怎麼寫了。

除了疫情，還有更多不可控制的變數正在發生。供應鏈失靈、物價直漲、政壇又只見對立。連想要出門休個長假的人，都要失望而歸，因為疫情導致許多班機因為機組人員不足而停飛。新的一年彷彿過去的一年再重播一次。