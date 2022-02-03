我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

疫情2年後重來 部份民眾：真累了

編譯組╱綜合報導
Twiggs Bakery & Coffeehouse的糕點師傅正在準備蛋糕。（聖地牙哥聯合論壇報）
Twiggs Bakery & Coffeehouse的糕點師傅正在準備蛋糕。（聖地牙哥聯合論壇報）

2020年當新冠疫情剛發生時，大家以為2022年一切就會恢復正常。但是當2022年真的到來時，卻赫然發現新冠病毒出現Omicron病株，而且傳染力更強。2020年做過的事，2022年又得重新再來一次，各行各業都有這般的似曾相識的既視感（déjà vu）。

Twiggs Bakery & Coffeehouse的老闆Dan Stringfield最近在Instagram上的貼文引發熱烈回響。他說，他現在得跟「從頭再來一次」努力對抗，因為就跟2020年一樣，本來要舉辦的婚禮因為防疫而延期，所以做好的蛋糕突然沒人要了。「我們都要再煎熬一次，只是這次大家內心都已經死透透了。」

Dan Stringfield說，最近幾周店裡至少有八個生日蛋糕預約被取消，「雖然不會因此倒店，但這種還要重來一次的感覺，真的讓人很不舒服。」

同樣讓人不舒服的還有，雖然沒人再去搶衛生紙，餐廳、戲院也照常開放，但那種新冠永遠不會退散的不舒服感覺，卻讓2022年的到來讓人興奮不起來。

National Alliance on Mental Illness聖地牙哥與帝王縣分部執行長Cathryn Nacario說，久久不散的疫情已經讓大家的疲累感達到最高峰，且防疫規定變來變去，更加讓人浮躁。聖地牙哥的精神科醫師Michelle Carcel說，她的病患已多到極限，因此好幾個月內都不能再接新病人了。

正念雖然可以安定心神，但反諷的是，現在再參加團體正念課只會增加感染風險。Dharma Bum禪寺的住持Jeff Zlotnik說，他們曾經有17個月改為線上授課，去年7月才好不容易恢復團體課，但上周開始又要停課了，但是參加的15名學員卻紛紛感謝他的決定，讓他們真的「身心健康」。

對於學齡孩童來說，疫情的反覆特別難熬，因為學習進程不斷被打斷，家有小孩的神經生理學者Joanna Savarese對此感觸特深。她說，過去兩年，小孩都不知道穩定二字怎麼寫了。

除了疫情，還有更多不可控制的變數正在發生。供應鏈失靈、物價直漲、政壇又只見對立。連想要出門休個長假的人，都要失望而歸，因為疫情導致許多班機因為機組人員不足而停飛。新的一年彷彿過去的一年再重播一次。

疫情 聖地牙哥 防疫

上一則

足球輸越南 海外華人評癥結：管理不佳 搏動力、體力也不夠

下一則

華女測陽性本無礙 中國父母大驚小怪

延伸閱讀

聖地牙哥發生4.1規模地震

聖地牙哥發生4.1規模地震
南加內陸聖地牙哥發生4.1規模地震

南加內陸聖地牙哥發生4.1規模地震
每5人1染疫 加州新冠確診破800萬人 恐藏黑數

每5人1染疫 加州新冠確診破800萬人 恐藏黑數
加州確診破800萬人 恐藏黑數

加州確診破800萬人 恐藏黑數
北郡中文學校 即席演講賽精采落幕

北郡中文學校 即席演講賽精采落幕
聖地牙哥母子從MLB球場墜亡 警宣布以「自殺」結案

聖地牙哥母子從MLB球場墜亡 警宣布以「自殺」結案

熱門新聞

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人