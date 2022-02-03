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華人過年 疫情中一切從簡 小規模團拜、獻愛心

記者啟鉻╱洛杉磯報導
普慕納中文學校慶祝新年製作傳統燈籠。（讀者提供）
普慕納中文學校慶祝新年製作傳統燈籠。（讀者提供）

農曆春節對全美華人來說，都感到無比親切。在異國他鄉雖然遵循華人傳統過年傳統，但各有自己特點。

華人女企業家路霞是美國東北總商會創始人。她說，今年春節，主要成員們會舉辦一次小型團拜會，大家在一起吃餃子慶祝傳統春節，活動上大家也會就2022年商會活動安排商議一下。往年過春節，也會有類似活動，但規模較大。今年因為是在疫情中，只能以小規模舉行。雖然新冠肺炎疫情大流行沒有結束，但商會成員也有為新一年經濟活動做好充分準備。

華人服裝企業家苗廣耀在美國打拚多年，過年工作更忙。他在上海和江蘇服裝廠年底趕著出貨，應是最忙的時候像闖關一樣，說年關很恰當，還要完成給供應商付款，處理員工年終獎金、老人小孩紅包、親友送禮。工作雖然忙碌，他還是要為孩子們找尋年味，不久前他帶孩子們去了世界日報舉辦的虎年嘉年華活動、河濱市舉辦的農曆春節園遊會。

愛護動物人士、作家劉加蓉說，她在不同地點有需要照顧的部分流浪貓，所以春節前夕，她會為這些流浪貓加餐，讓牠們過年吃飽飽。照顧完這些流浪貓後，她與家人再一起聚餐。她表示，兒子說已經在餐廳訂位，準備一家人吃頓年夜飯。

普慕納中文學校校長李梅如說，農曆春節前夕，與庫卡蒙加牧場高中一起舉辦慶祝華人傳統春節活動。中文學校學生展示傳統漢服、剪窗花、春聯、燈籠等藝術，給華洋學生和家長留下深刻印象。

國氏家族在南加體操界聞名，成員有國林顯、國林躍、國林紅、國林生等，都在各自特長方面，取得傲人成績。國林顯說，往年過年，一大家子人聚在一起，吃年夜飯，晚輩給長輩拜年，好不熱鬧。但今年因為還在疫情中，為了避疫只能一切從簡。他說，今年晚輩給長輩拜年，為了避疫，只能在室外，晚輩得到長輩紅包後，趕緊返回各自家。

普慕納中文學校慶祝新年展示傳統漢服。（讀者提供）
普慕納中文學校慶祝新年展示傳統漢服。（讀者提供）
普慕納中文學校慶祝新年展示傳統福字。（讀者提供）
普慕納中文學校慶祝新年展示傳統福字。（讀者提供）

華人 疫情 餃子

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