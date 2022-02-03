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洛縣警長濫權查政敵 加州檢長介入

編譯組╱綜合報導
加州檢察長邦塔(見圖)正在檢視洛杉磯縣府的指控，洛縣警局長維拉紐瓦對政敵進行的調查，是否涉及違法濫權。(加州檢察長辦公室)
加州檢察長邦塔(見圖)正在檢視洛杉磯縣府的指控，洛縣警局長維拉紐瓦對政敵進行的調查，是否涉及違法濫權。(加州檢察長辦公室)

洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）利用親信，對政敵與批評者進行調查已經不是新聞，但導致加州檢察長邦塔（Rob Bonta）進行調查卻是頭一遭。檢察長辦公室回覆洛杉磯時報時指出，他們的確在審視洛縣法律顧問卡斯卓－撒利瓦（Rodrigo Castro-Silva）提出的疑案，待檢視告一段落後才能決定是否採取下一步動作。

洛縣警政公民監督委員會（Civilian Oversight Commission）2021年9月就已向邦塔申訴，維拉紐瓦不當調查縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）與她主持的基金會Peace Over Violence，當時被掀出的黑單位是維拉紐瓦上任後才設立的民權與廉政調查組(Civil Rights and Public Integrity Detail)。

卡斯卓－撒利瓦2021年12月的信函中，敦請邦塔接手調查維拉紐瓦正在進行的案件，因為「維拉紐瓦利用這些調查嚇阻對他或縣警局的正當監督，並且報復批評他與縣警局的政敵」。其中包括洛縣督察長亨斯麥（Max Huntsman）與幕僚，被控不法下載維拉紐瓦資料的案件。維拉紐瓦曾經表示，調查組負責24件案子，14案已經撤銷，但他不願說明剩下十案為何。

維拉紐瓦1日在臉書直播中反駁，卡斯卓－撒利瓦的指控並非事實，因為洛縣警局在調查結束後，早已向加州檢察長提交證據，但邦塔直到上周才正式回覆。維拉紐瓦強調，他當然希望邦塔忠實履行職責，落縣警局也會全力配合，「我們所希望的不過是，審查步調可以再快一點。」

但卡斯卓－撒利瓦卻強調，只有加州司法廳能夠插手，決定調查是否正當。督察長亨斯麥也發表聲明，表示維拉紐瓦濫用權力，威脅嚇阻公務官員，已經長達三年，因此他很感謝加州司法廳願意介入。

加州 洛縣 洛杉磯

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