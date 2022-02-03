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足球輸越南 海外華人評癥結：管理不佳 搏動力、體力也不夠

記者啟鉻╱洛杉磯報導
美國華人體育家協會會長李樺認為，中國足球體制和管理是主要問題。（李樺提供）
美國華人體育家協會會長李樺認為，中國足球體制和管理是主要問題。（李樺提供）

中國男子足球隊近日以1比3，輸給實力較弱越南隊，國內網友上傳視頻，一名男球迷氣極將自家電視機屏幕砸碎。南加州部分華人網友則理性看待國足輸球，認為中國足球管理體制是癥結所在。

農曆大年初一，中國男子足球隊在世界盃亞洲區預選賽上，在越南客場1比3敗給實力較弱越南隊，與世界盃無緣，引起中國網民罵聲一片。很多網民譴責國足輸球給全中國民眾「敗年」，讓人過年不舒服；也有跟到越南河內比賽現場觀賽的鐵桿球迷傷心不已，表示實在不能接受比賽結果。

南加女企業家、體育運動愛好者周芳說，體制是導致輸球關鍵。過度商業化反倒害了中國足球運動。商業化給球員帶來巨大利益，很容易拿到高薪，但足球水平與收入不成正比。一旦過度商業化就很難與國外對手競爭。

戶外運動愛好者梁宏武認為，與中國傳統文化有關係，導致近身對抗項目較弱。此外，足球員是世界最富有球員之一，衣食無憂，球員在運動場上拚搏動力不足，即使輸球對球員自身利益也沒有太大影響。

遼寧商會會長任勇，少年時代是校足球隊成員，也是鐵桿球迷。他表示，中國十幾億人口不缺優秀足球運動員。但是，優秀選手沒有「伯樂」進不了國足。在中國足球界也存在「說你行你就行，不行也行」現象。同時現在國足隊員身體素質也弱很多，無法適應與對手激烈對抗。

美國華人體育家協會會長李樺表示，中國足球體制和管理是主要問題。多年來，中國足球職業化雖然效仿國外，但搞得「中不中、洋不洋」。同時青少年足球運動沒有真正抓好。足球運動員「油水多，有錢賺」，並未有促進作用，中國足球界「水很深」。

美國華人體育家協會創辦人高勝認為，國足這次歷史性輸給越南隊，可以讓國足隊員們觸底反彈，充分放下心理包袱，即擔心自己在比賽中表現失誤，可以輕裝上陣，希望未來國足在比賽中能有好的表現。

美國華人體育家協會創辦人高勝：國足輸越南隊，有助於隊員放鬆心態，希望下次踢得更好...
美國華人體育家協會創辦人高勝：國足輸越南隊，有助於隊員放鬆心態，希望下次踢得更好。（高勝提供）

足球 越南 華人

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