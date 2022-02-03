狙殺巴沙迪那3少年 3男上訴失敗 死刑定讞

加州高院維持29年前對三幫派兇手的死刑判決。（洛杉磯縣政府）

加州最高法院1日維持對三名幫派 成員，在1993年一起多人謀殺案中的死刑，他們三人被控在巴沙迪那市，槍殺三名參加萬聖節 聚會後的青少年。

現年47歲的福爾摩斯（Karl Holmes），現年53歲的麥克萊（Herbert McClain），以及現年51歲的紐伯安（Lorenzo Newborn），因涉1993年10月31命案被判一級謀殺罪成立。當時年僅14歲的Reggie Crawford和13歲的Stephen Coats等多人，遭到三名幫派槍手伏擊式殺戮（ambush- style slayings）。

陪審員發現，三名嫌犯被指控一級謀殺的庭審過程中，謊稱自己誤將受害人當成了幫派成員，以至於1993年萬聖節當天，等候在巴沙迪那569 N. Wilson Ave案發現場，射殺多名受害人。

本案一審陪審團在對兇手判處死刑或終身監禁不得假釋之間陷入僵局，1996年的二審陪審團則建議對三名被告判處死刑。高等法院法官Smith在1997年1月對三名兇手作出判決時說，三人故意謀殺三名青少年，讓他們本來充滿希望的生命戛然而止，而兇手在離開殺戮現場時還竪起大拇指，吹噓自己幹得漂亮。

不過華裔大法官劉弘威（Goodwin H. Liu）則提出反對意見，他表示，「被告提出證據初步證明本案涉及歧視」，檢察官使用他一半的否決權，阻擋非裔 女性進入本案陪審團。但據檔案資料，本案陪審團共有四名非裔女陪審員。