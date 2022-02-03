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修路害摔傷 華裔醫生告知名編劇獲賠償

【洛杉磯訊】
52歲的Rhimes被「時代」雜誌入選全球100位最具影響力人物的年度名單。（美聯社）
52歲的Rhimes被「時代」雜誌入選全球100位最具影響力人物的年度名單。（美聯社）

凱瑟醫院的一名華裔醫師趙國（Kuo Chao，音譯），2017年在著名電視製片人暨編劇Shonda Rhimes的家外絆倒後控告她。近日雙方已就此案達成和解。

編劇Shonda Rhimes以製作和編寫醫療劇聞名，代表作包括「實習醫師格蕾」和「私人診所」。巧合的是，在她家門口摔傷者，也是一位醫師。

原告趙國是凱撒醫療機構放射科醫師，他在洛杉磯高等法院於2018年8月提起的訴訟中指出，他在2017年6月30日慢跑經過Shonda Rhimes位於漢考克公園的住所前時，在損壞的人行道上摔倒。

趙國提出疏忽/房屋責任訴訟，並堅持認為，Rhimes對自己的受傷負有部分責任。他在訴訟中描述傷勢，包括左手腕骨折和軟骨受損，手腕和手臂也失去了活動範圍和功能。53歲的他花了幾個月的時間康復，使他無法恢復自己以往能夠治療中風和動脈瘤患者的職業生涯。

據悉，Rhimes的律師於12月23日向法官提交一份和解通知，目前沒有透露任何條款。

趙國的訴訟稱，Rhimes房屋的前任業主在安裝從房產到路邊的地下排水管後，違反城市要求，不當修補人行道，造成人行道受損。而這條管道僅用於Rhimes的產業，她在法律上負責維護和修理人行道。而在法庭文件中，Rhimes的律師否認她有任何不當行為，並表示人行道屬於洛杉磯市。

2007年和2021年，52歲的Rhimes被「時代」雜誌入選全球100位最具影響力人物的年度名單。

洛杉磯 中風 華裔

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